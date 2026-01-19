Star Wars, Rian Johnson replica in modo ironico ai commenti sul suo 'addio' alla saga

Il regista del film Gli ultimi jedi ha risposto sui social media alle dichiarazioni riguardanti il progetto di una nuova trilogia che è stato abbandonato.

Il regista Rian Johnson ha commentato online alcune recenti notizie che sostenevano che i commenti negativi ricevuti dal film Star Wars: Gli ultimi jedi lo abbiano impaurito al punto da decidere di non proseguire la sua esperienza nella saga creata da George Lucas.

A parlare di quanto accaduto al filmmaker è stata Kathleen Kennedy, ex presidente di Lucasfilm, in una recente intervista in cui parlava anche di quanto accaduto dopo l'uscita nelle sale nel 2017 del film.

La risposta ai commenti di Kathleen Kennedy

Kennedy aveva lodato il lavoro compiuto da Rian Johnson nel dirigere Star Wars: Gli ultimi Jedi (di cui potete leggere le opinioni della redazione), sostenendo che sia uno dei migliori capitoli del franchise, nonostante avesse diviso l'opinione del pubblico e della critica e online fosse stato attaccato da molti commenti negativi.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Il regista Rian Johnson sul set

Tra le sue dichiarazioni c'era anche quella in cui la produttrice dichiarava di credere che il regista sia rimasto spaventato proprio dalla negatività ricevuta online e che questa lo abbia portato a decidere di non tornare a lavorare alla saga di Star Wars. Kennedy aveva sottolineato: "Lui è un regista brillante e si è spaventato. Questa è la parte difficile. Quando le persone arrivano in questo spazio, ho ogni filmmaker e attore che mi chiede: 'Cosa accadrà?'. Sono un po' spaventati".

Johnson, tuttavia, ha risposto prontamente sui social dichiarando in modo chiaro e deciso che i commenti non l'hanno affatto intimidito: "LOL, zero spaventato, mi dispiace".

Il futuro del regista nella saga di Star Wars

Nei piani di Johnson c'era quello di realizzare una nuova trilogia di Star Wars, tuttavia negli anni successivi ha deciso di occuparsi del franchise di Knives out. Con il passare del tempo il suo ritorno nel mondo della famiglia Skywalker e degli altri iconici personaggi è quindi stato cancellato, non avendo mai sviluppato il progetto oltre le fasi iniziali.

Rian, tuttavia, ha più volte dichiarato che non esclude in futuro di ritornare a occuparsi del mondo di Star Wars e il suo recente commento online alimenta la speranza dei fan che lo vorrebbero impegnato di nuovo in questo universo cinematografico.