Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Palpatine avrà un'intera flotta di Death Star!

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Palpatine sarà alla guida di un'intera flotta di Death Star.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una foto tratta da Vanity Fair

Il rumor arriva da Wegotthiscovered.com. Non è ancora chiaro quali piani abbia in mente Palpatine per Rey e gli altri personaggi, ma secondo le anticipazioni più recenti in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker la potenza dell'Imperatore Palpatine si manifesterà attraverso un'intera flotta di Death Star ai suoi ordini, controllate dai rossi Sith Troopers.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un leak svela come Snoke condurrà Kylo Ren da Palpatine

La soffiata proviene dalla stessa fonte che ha anticipato il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi in una serie tv per Disney+ e la speciale connessione tra Rey e l'Imperatore. Possibile, dunque, che anche questo rumor si riveli corretto.

Questa ipotesi troverà riscontro o verranno smentite dall'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei cinema, prevista per il 20 dicembre.