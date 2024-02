Star Wars: l'Ascesa di Skywalker, Ian McDiarmid rivela: 'Sì, Palpatine fa sesso'

Star Wars: l'Ascesa di Skywalker ha chiarito molti quesiti sulla trilogia sequel, ma ne ha sollevati altrettanti, in particolare sulla relazione parentale tra Rey (Daisy Ridley) e l'Imperatore Palpatine. Essendo Rey nipote dell'oscuro villain, in molti si sono posti la stessa domanda: ma Palpatine fa sesso?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: un primo piano di Daisy Ridley

Durante una recente intervista con Empire, l'attore Ian McDiarmid, interprete di Palpatine, ha detto la sua sulla vita sessuale del suo villain, ammettendo la capacità del personaggio di riprodursi.

"Ma sì, fa sesso", ha detto alla rivista. "È un'idea orribile pensare che Palpatine faccia sesso in qualsiasi forma. Ma magari non lo ha fatto."

Star Wars: L'ascesa di Skywalker: Kylo Ren e Rey, i "duellanti" così lontani così vicini

I figli di Palpatine

Dato che Palpatine ha generato dei figli, l'argomento sembra pretestuoso, ma a quanto sappiamo il padre di Rey non era il discendente genetico di Palpatine, piuttosto un clone basato su di lui.

Naturalmente, Ian McDiarmid ha teorizzato che potrebbero esserci altre ragioni per la relazione che non riguardano gli atti sessuali di Palpatine: "Forse ha a che fare con i midi-clorian - e non chiedetemi cosa siano. Non fidatevi mai di vostra nipote."