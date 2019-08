Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor conferma partecipazione alla serie su Disney+

Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni - Ewan McGregor, Hayden Christensen e Samuel L. Jackson in un'immagine promozionale

Ewan McGregor ha ufficialmente confermato la realizzazione di una miniserie su Obi-Wan Kenobi, che sarà disponibile sul servizio di streaming Disney+.

Annunciata in occasione del D23, la convention dedicata a tutti i brand della Disney, quella su Obi-Wan Kenobi sarà la terza serie live-action sulla piattaforma ad essere ambientata nel mondo di Star Wars, dopo The Mandalorian e il progetto, ancora senza titolo, sulle gesta di Cassian Andor, uno dei protagonisti di Rogue One: A Star Wars Story. McGregor ha confermato il suo ritorno nell'universo ideato da George Lucas facendo un'apparizione a sorpresa al panel apposito al fianco di Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm. Quest'ultima ha affermato che le sceneggiature della miniserie sono già pronte, e che le riprese inizieranno nel 2020.

Ewan McGregor, fan dichiarato dell'universo lucasiano sin dall'infanzia (suo zio, Denis Lawson, interpretò Wedge Antilles nella prima trilogia di Star Wars), ha indossato per la prima volta i panni di Obi-Wan Kenobi alla fine degli anni Novanta, in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma. È poi tornato nei due prequel successivi, e nel 2015 ha prestato la sua voce a Star Wars: Il risveglio della forza, affermando poi di essere interessato a interpretare nuovamente Obi-Wan. Si era inizialmente parlato di un film, all'interno del filone antologico che è stato sospeso lo scorso anno, prima di passare al formato seriale per Disney+.

La miniserie sarà interamente ambientata su Tatooine, dove Obi-Wan Kenobi è andato in esilio dopo gli eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, e racconterà il suo tentativo di adattarsi a una nuova vita da solo, ponendo le basi per la sua trasformazione nell'eremita "Ben" Kenobi. Non sarà la prima volta che vediamo stralci della vita di Obi-Wan su Tatooine: questa era già stata una storyline importante nella terza stagione della serie animata Star Wars Rebels, dove l'anziano Ben si ritrova nuovamente faccia a faccia con un vecchio nemico.