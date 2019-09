Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un leak svela come Snoke condurrà Kylo Ren da Palpatine

Un leak ipotizzerebbe come Snoke porterà Kylo Ren a conoscere la figura di Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Man mano che l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si avvicina, i quesiti dei fan sul ruolo di Kylo Ren nel capitolo finale della saga degli Skywalker si infittiscono. Secondo alcune popolari teorie, Kylo Ren potrebbe redimersi grazie ala vista dei fantasmi della Forza della sua famiglia, o addirittura diventare una spia, ma un'informazione trapelata in rete suggerirebbe che Episode Kylo potrebbe avere un ruolo chiave nel riportare in vita il personaggio dell'Imperatore Palpatine grazie al suo vecchio maestro, il Supremo Leader Snoke.

Ieri MakingStarWars ha postato un video ricco di informazioni su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. I dettagli più interessanti riguardano il ruolo di Snoke nell'incontro tra Kylo Ren e l'Imperatore Palpatine. Secondo il video, Kylo Ren potrebbe cercare di capire come Snoke è diventato così esperto del Lato Oscuro e come ha accumulato un potere tale da controllare il Primo Ordine. In questo modo Kylo Ren entrerebbe in contatto con la figura di Palpatine. Addirittura si ipotizza che Snoke potrebbe essere Palpatine sotto mentite spoglie.

Kylo Ren sarebbe ossessionato dall'idea di possedere il potere. Dopo essersi formato sotto la tutela del Supremo Leader Snoke, il giovane sarebbe intenzionato a liberarsi delle autorità superiori per conquistare il Primo Ordine. Il personaggio potrebbe, così, arrivare ad allearsi con Rey e i Ribelli per liberarsi del principale ostacolo alla sua ascesa, Palpatine.

Queste ipotesi troveranno riscontro o verranno smentite dall'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei cinema, prevista per il 20 dicembre.