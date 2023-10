Star Wars: tutto ciò che sappiamo finora del film su Rey

Annunciato durante l'ultima Star Wars Celebration, il nuovo film della saga con protagonista Daisy Ridley di ritorno nei panni di Rey verrà scritto da Steven Knight e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e ci sarebbe già l'ipotesi del titolo ufficiale.

Il titolo rumoreggiato finora è A New Beginning, che sebbene non sia ancora quello ufficiale, alcune fonti danno come ancora possibile. Al momento, però, la Lucasfilm sarebbe più concentrata sulla storia e la sceneggiatura.

Lo sciopero della WGA ha fermato lo sviluppo

All'inizio di aprile, Kathleen Kennedy aveva dichiarato che la Lucasfilm avrebbe dovuto presentare una sceneggiatura entro la fine di maggio. Naturalmente, questo non è mai accaduto, perché il 2 maggio la Writers Guild of America ha scioperato e ai membri del sindacato è stato chiesto di non lavorare.

Con la ratifica del nuovo accordo tra gli sceneggiatori e gli studios, gli sceneggiatori di tutto il settore sono tornati al lavoro, compreso Steven Knight. Adesso, pare che la consegna della sceneggiatura sia stata fissata alla fine di ottobre.

Tuttavia, fino a quando lo sciopero della SAG-AFTRA non sarà terminato non si potrà procedere con il casting del film, quindi si può supporre che entro le vacanze di Natale la Lucasfilm avrà almeno letto la nuova sceneggiatura e probabilmente avrà anche mandato le prime note su eventuali modifiche.

Le riprese

Secondo alcuni articolo di qualche mese fa, le riprese del film di Star Wars con Rey sarebbero dovute iniziare nell'aprile 2024, ma per Natale non ci sarà ancora una sceneggiatura definitiva né un casting completato è difficile che quella data venga rispettata.

Per quanto riguarda la data di uscita, sembra che il 22 maggio 2026 sia ancora plausibile, anche se lo sciopero SAG-AFTRA in corso e il flusso di ritardi che causerà influiranno sicuramente.