Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac: "I capi della Disney non erano pronti all'amore tra Finn e Poe"

Oscar Isaac avrebbe voluto vedere la relazione sentimentale tra Finn e Poe in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma ha svelato i che i capi della Disney non erano pronti a una love story gay.

La star di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac, ha indicato nei capi di Disney la causa della mancata relazione omosessuale tra Finn e Poe visto che i produttori non sarebbero stati pronti a vedere il loro amore sul grande schermo.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega in una foto del film

Appurato che il mistero riguardante la cosa che Finn doveva dire a Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non era una dichiarazione d'amore, ad attirare l'attenzione nell'ultima trilogia di Star Wars è proprio il bromance tra Finn e Poe.

Oscar Isaac ha ammesso che avrebbe molto apprezzato interpretare una relazione gay dando ulteriore spessore al suo personaggio Poe Dameron, ma ha confessato che i capi della Disney non erano pronti a una svolta simile:

"Credo che sarebbe stata una svolta molto molto interessante vedere una love story tra Finn e Poe, soprattutto vista la dinamica tra questi due uomini che si innamorano durante la guerra. Ho cercato di andare in quella direzione, ma i signori della Disney non erano pronti per farlo."

Per risolvere la faccenda, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha inserito il personaggio di Zorii Bliss come una sorta di vechia relazione sentimentale che appartiene al passato di Poe Dameron all'epica in cui lui contrabbandava la Spezia su Kijimi. Poe e Zorii flirtano per tutto il film, ma nel finale lei respinge le avance del pilota. nel climax vediamo Poe stretto in un abbraccio con Finn e Rey.

Già in precedenza oscar Isaac aveva ventilato l'ipotesi di una relazione tra il suo personaggio e quello di John Boyega dichiarando: "Credo che tra di loro si stia sviluppando una sottile relazione sentimentale. Dovete guardare con molta attenzione, ma vi sono piccoli indizi. Almeno per quanto mi riguarda, io ho interpretato un innamorato."

