Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Kylo Ren contro una misteriosa forza nella nuova foto

Una nuova foto di Star Wars: L'ascesa di Skywalker mostra Kylo Ren letteralmente "soffiato via" da un misterioso nemico.

La foto in questione, diffusa da Empire, vede Kylo Ren impegnato a contrastare una misteriosa forza distruttrice che sembra soffiarlo via, gonfiando il suo mantello e scompigliandogli i capelli, mentre sullo sfondo un'orda di Stormtrooper viene spazzata via e gettata a terra dal vento fortissimo.

Una foto come questa non poteva non scatenare le supposizioni dei fan. Che cosa sta accadendo a Kylo Ren? Da dove ha origine il vento misterioso che rischia di spazzarlo via? Tra le teorie più fantasiose scaturite dalla mente dei fan c'è chi ipotizza che si tratti del Millennium Falcon, che ha compiuto un salto alla velocità della luce per affrontare il nemico, oppure Palpatine potrebbe essere coinvolto in qualche modo coi suoi poteri malefici.

Mentre la questione rimane aperta, in un'intervista pubblicata su Empire il co-sceneggiatore Chris Terrio ha fatto chiarezza sul complicato legame tra Kylo Ren e Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "Alcune delle scene più interessanti di Star Wars: Gli ultimi Jedi riguardavano le conversazioni tra Rey e Kylo Ren. Abbiamo cercato di portare avanti questa relazione complicata presente fin da Star Wars: Il risveglio della forza. Quando Kylo Ren si toglie la maschera, si crea un'intimità tra lui e Rey che non esiste con nessun altro personaggio. Rian Johnson ha sviluppato questo aspetto in modo affascinante e noi porteremo avanti questo racconto."

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà al cinema il 20 dicembre 2019.