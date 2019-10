Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kylo Ren come Darth Vader nella foto promozionale

Una foto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker metterebbe in luce le somiglianze tra Kylo Ren e Darth Vader. La foto promozionale diffusa sul web accentuerebbe la connessione tra Kylo Ren e il malvagio nonno.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'elmo di Kylo Ren dal primo teaser

L'immagine promozionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker comparsa su Reddit mostra Kylo Ren con indosso l'elmetto ricomposto indossato da Darth Vader in Star Wars: Il risveglio della forza. Nell'immagine vediamo con chiarezza le linee delle fratture dell'elmetto da cui trapelano linee di luce, il tutto nonostante la riluttanza di Ben Solo ad abbandonare il lato oscuro della Forza.

La nuova trilogia di Star Wars ruota attorno a Ben Solo e alla possibilità di redenzione. Nel nuovo capitolo scopriremo se Kylo Ren tornerà sui suoi passi o se si immergerà definitivamente nel Lato Oscuro.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelato il contenuto del final trailer?

Secondo i rumor, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà ambientato circa un anno dopo quanto mostrato in Star Wars: Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

L'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.