Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelato il contenuto del final trailer?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà prossimamente un final trailer, probabilmente in arrivo tra qualche settimana, e online sembra sia stato svelato il contenuto del video.

Jason Ward, del sito Making Star Wars, ha infatti condiviso degli spoiler riguardanti il prossimo trailer di Star Wars: Episodio IX, il capitolo della saga diretto da J.J. Abrams che concluderà la trilogia iniziata con Il Risveglio della Forza.

Il video dovrebbe prendere il via con Kylo Ren che arriva sul pianeta apparentemente chiamato Exogal, dove entra all'interno di una struttura cubica sospesa nell'aria e sale su un ascensore che lo porta sotto la superficie.

Dopo questo breve tragitto il figlio di Han e Leia incontrerà Darth Sidious, di cui si svelerà l'identità quando Kylo gli punta contro la spada laser.

Il trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conterrebbe inoltre molte sequenze di battaglia tra Primo Ordine e la Resistenza, concludendosi con la voce dell'Imperatore. Per ora si tratta comunque di indiscrezioni non confermate e non resta che attendere la visione del final trailer per scoprire se le notizie erano reali.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in una scena del trailer mostrato al D23

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.