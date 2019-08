Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Kathleen Kennedy promette "Con J.J. Abrams un film incredibile"

Su Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Kathleen Kennedy rassicura i fan sul lavoro compiuto da J.J. Abrams definendolo incredibile.

La dichiarazione arriva a margine della conclusione della D23 Expo Disney che si è chiusa questo fine settimana in cui è stato presentato il listino della casa di Topolino per i prossimi due anni. Tra le novità, ovviamente non poteva mancare Star Wars 9, l'ultimo episodio della saga creata da George Lucas che uscirà nei cinema il prossimo Natale.

Per l'occasione la produttrice della LucasFilm non ha lesinato i complimenti a J.J. Abrams per aver portato a compimento la nuova trilogia con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Si tratta di una vera e propria chiusura di un ciclo se si pensa che allo stesso regista era stato affidato il rilancio del franchise con Star Wars: Il risveglio della forza. Le parole di Kathleen Kennedy non sono casuali: l'episodio di mezzo, Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson, nonostante le ottime recensioni aveva lasciato di sasso molti spettatori che erano rimasti spiazzati da come aveva smitizzato volutamente alcuni elementi ritenuti fino ad ora intoccabili: il ruolo dei Jedi e il concetto della Forza. Fu visto insomma come una vera e propria dissacrazione, uno strappo che ora il nuovo episodio firmato da Abrams proverà a ricucire. E il nuovo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker presentato proprio in chiusura della D23 ha centrato l'obiettivo di aver galvanizzato la platea.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in una scena del footage mostrato al D23

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una foto del cast

A corredo di tutto ciò sono arrivate le congratulazioni della Kennedy, riprese poi da CinemaBlend: "Voglio rubarvi solo un attimo perché poi passeremo un po' di tempo a parlare del modo in cui si concluderà la saga; in modo elettrizzante aggiungo. Ma voglio prima soffermarmi sulla persona che è qui sulla mia sinistra: J.J. Abrams. Conosco J.J. da quando aveva circa 15 anni, da quando ha iniziato a realizzare film, il che è abbastanza sorprendente vero? Ho portato J.J. Abrams dentro Star Wars e ciò che ha fatto per questo franchise e il fatto che lui stesso sia un grande fan, rende l'intera esperienza straordinaria. Quindi posso promettervi che, quando vedrete questo film, avrete qualcosa di incredibile".

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre, due giorni prima della release americana e porterà a compimento il ciclo narrativo su Rey, interpretata da Daisy Ridley, insieme ai nuovi personaggi di questa fase: Kylo Ren (Adam Driver), Poe Dameron (Oscar Isaac) e Finn (John Boyega), ma non mancheranno alcuni protagonisti del passato da Carrie Fisher, deceduta tre anni fa, di cui verranno utilizzate immagini girate da Abrams ai tempi de Il risveglio della forza; a Mark Hamill, da Anthony Daniels a Billy Dee Williams che torna a interpretare Lando Calrissian, sino a Ian McDiarmid che riprende i panni dell'imperatore Palpatine.