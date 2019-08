Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nel nuovo video alcune scene inedite del film

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stato protagonista del D23, con il suo nuovo video contenente poche scene inedite, ma sufficienti per far ripartire la macchina delle teorie dei fan.

La clip in questione, che è stata condivisa online da Disney soltanto oggi, è un montaggio speciale di sequenze appartenenti ai precedenti episodi dell'intera saga, ma non mancano scene inedite direttamente dal nuovo capitolo di Star Wars. Come quella in cui compaiono Rey, Pope e Finn che sembrano pronti per una nuova avventura. Ci sono navi da guerra, e c'è un pianeta distrutto che fa da teatro all'incontro tra Rey e Kylo Ren. La parte più interessante, però, ha per protagonista una Rey incappucciata che impugna una spada laser rossa a doppia lama. Dove l'avevamo già vista al cinema? In Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, tra le mani di Darth Maul.

La "citazione" al malvagio sith ha subito illuminato la fantasia dei fan: possibile che Rey, in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, sia passata al Lato Oscuro della Forza? Da Disney e Lucasfilm le bocche sono naturalmente cucite, e l'impressione è che, come sempre, avremo la risposta solo a partire dal 18 dicembre, quando il nuovo episodio della saga debutterà nei cinema.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.