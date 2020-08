Star Wars: l'Ascesa di Skywalker, per Josh Boone, è "l'esempio più imbarazzante di rappresentazione LGBTQ"

Il regista di The New Mutants Josh Boone ha bocciato Star Wars: l'Ascesa di Skywalker perché, a suo parere, conterrebbe l'esempio più imbarazzante di rappresentazione LGBTQ.

In un'epoca in cui integrazione e diversità sono divenuti valori fondamentali da perseguire in ogni campo, anche Hollywood si adegua. In The New Mutants, di Josh Boone, la relazione tra Dani Moonstar (Blu Hunt) e Wolfsbane (Maisie Williams) sarà uno dei punti chiave del plot. Non tutti, però, sono riusciti a ovviare brillantemente a questo tipo di problema. Ecco che Boone punta il dito contro Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, a suo parere "l'esempio più imbarazzante di rappresentazione LGBTQ":

"Era solo qualcosa che si intravedeva sullo sfondo, ma si sono comportati tutti come se fosse qualcosa a cui avevano prestato attenzione".

Il momento a cui fa riferimento Josh Boone è poco più di un fotogramma verso la fine del film, quando sullo sfondo vediamo due piloti dello stesso sesso che si scambiano un bacio. Per quanto breve, la scena ha subito delle censure per permettere al film di circolare in tutti i mercati internazionali. Niente a che vedere con The New Mutants, dove la relazione tra Moonstar e Wolfsbane è organica alla storia, come ammette anche l'interprete di Dani Moonstar Blu Hunt:

"Non ho sentito pressione riguardo a questo aspetto, per me era naturale e organico. Ho frequentato delle ragazze e mi è piaciuto molto. Il film mi ha permesso di esplorare quel lato di me, non mi sono mai sentita come se stessi interpretando un ruolo che non mi apparteneva. Interpretare un personaggio femminile che non è connesso agli uomini è stato incredibilmente potente, davvero fantastico."

Il regista Josh Boone concorda con questa visione: "La gente mi chiede 'Che cosa non vedi l'ora che il pubblico veda nel tuo film?' Solo vedere quelle due ragazze sotto quella cupola guardare in alto è davvero bello da vedere in un film; è eccitante come tutti quei film d'azione di Marvel."