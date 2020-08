The New Mutants, i critici americani si rifiutano di recensirlo: "Non si può vedere in modo sicuro"

Alcuni critici americani hanno spiegato online perché non pubblicheranno recensioni di New Mutants: non è possibile vedere il film in modo sicuro a causa del COVID.

New Mutants arriverà nei cinema americani tra pochi giorni, ma alcuni critici hanno spiegato che non hanno intenzione di pubblicare le recensioni perché non sarà possibile vedere il film in modo sicuro a causa del COVID.

Online si è infatti sottolineato che non sono state organizzate proiezioni in cui è previsto il distanziamento sociale e non sono stati forniti screener online.

L'unica opzione a disposizione dei critici per vedere The New Mutants è andare alle proiezioni pubbliche, considerate poco sicure perché molte catene permettono di togliersi le mascherine in sala e quando gli spettatori bevono o mangiano.

A.A. Dowd, che scrive per A.V. Club, ha quindi scritto online le motivazioni per cui il sito non pubblicherà nulla sul film: "Gli scienziati esperti non esitano a dire che se si va al cinema: 'C'è una possibilità piuttosto buona di essere contagiati'. Ed è un rischio che The A.V. Club non correrà per recensire un film, qualsiasi film. Stiamo, infatti, adottando la regola ufficiale di recensire solo i film che i nostri autori possono vedere in modo sicuro, che si tratti di proiezioni durante le quali c'è la distanza sociale o tramite screener digitale. E sì, è una regola che vale per tutti gli autori, anche per chi è disposto volontariamente a correre il rischio, perché non siamo disposti a monetizzare nemmeno quel rischio".

THE NEW MUTANTS finally hits theaters this week. We won't be reviewing it. Here's why. https://t.co/UhS31PAOTR — A.A. Dowd (@AADowd) August 25, 2020

Brian Tellerico di RogerEbert.com ha confermato: "Nemmeno noi avremo una recensione di The New Mutants perché non c'è un modo sicuro per farlo. Pubblicheremo le recensioni dei film usciti nelle sale quando ci verrà offerto un modo sicuro per farlo - screener o proiezione con la distanza sociale - ma in questo caso non è un'opzione".

Altri critici hanno confermato che le testate per cui lavorano seguiranno le stesse regole.

We will review theatrical releases when presented with a safe way to do so - screener or socially distanced screening - but that’s not an option in this case. — Brian Tallerico (@Brian_Tallerico) August 25, 2020

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

New Mutants: una maledizione incombe sul film, secondo i fan