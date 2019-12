Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega trolla i fan su Instagram con finti titoli d'apertura

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà oggi al cinema qui in Italia (il 20 dicembre in America), ma John Boyega non è riuscito a resistere e ha condiviso con i suoi follower su Instagram i titoli d'apertura del nuovo film della saga... Peccato che non siano quelli veri.

"Sneak peek in esclusiva dei titoli d'apertura di #LAscesaDiSkywalker" ha scritto l'attore interprete del personaggio di Finn nella nuova trilogia targata Disney e Lucasfilm. "È un periodo di tumulti. Le forze della Resistenza... Scherzo, QUESTI NON SONO I VERI TITOLI D'APERTURA. È solo un messaggio che ci siamo inventati" continua il video, invitando ovviamente ad andare al cinema per scoprire quali saranno le parole che introdurranno l'ultima, attesissima pellicola della Saga degli Skywalker.

Boyega, che nel filmato da lui postato balla a ritmo di musica sull'ingannevole testo, per poi effettuare un salto nell'Iperspazio (ci avrà messo di più di 12/14 parsec?), aveva recentemente ammesso di essere stato lui a "perdere" lo script dell'Episodio IX, successivamente finito su e-Bay.

"Ho lasciato il copione completo sotto il letto, e poi mi sono trasferito in un altro appartamento. Me ne ero completamente dimenticato [di averlo lasciato lì]. E poi, sì: qualcuno lo ha trovato e messo in vendita su eBay" aveva raccontato l'attore anche al The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Ma non è stato difficile capire a chi appartenesse originariamente l'oggetto del desiderio di molti, dati i watermark presenti su ogni singola pagina. "Mi ha chiamato il mio agente dicendomi 'Amico, ho appena ricevuto delle telefonate da Disney e dai piani alti dell'industria cinematografica per cui lavori, quelli che ti pagano lo stipendio. Hanno detto che hai perso il copione più importante a Hollywood in questo momento".

Per fortuna, Disney è riuscita a tornare prontamente in possesso del copione, ricomprandolo per 85 dollari...

Boyega, Boyega... Che ci combini!

Qui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei film più attesi di Natale 2019, da oggi al cinema.