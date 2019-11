Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega confessa: "Ho perso io il copione finito su eBay"

È John Boyega l'attore colpevole di aver dimenticato il copione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker finito poi in vendita su eBay e miracolosamente recuperato dalla Disney prima che la cosa causasse danni ben peggiori: ovvero la diffusione della storia del film che chiude dopo più di quarant'anni una epopea del calibro di Guerre Stellari. J.J. Abrams non lo aveva voluto dire, qualche giorno fa, così ci ha pensato il diretto interessato.

Ospite di Good Morning America, John Boyega ha letteralmente vuotato il sacco, ammettendo di essere lui ad aver lasciato per casa lo script di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker finito poi all'asta su eBay, il popolare sito di commercio online. Contrito e anche decisamente spaventato, d'altronde l'aveva combinata veramente grossa, l'attore ha così raccontato come sia incorso in un errore così grave: "Stavo traslocando, ho lasciato il copione sotto il mio letto. Mi ero detto: lo lascio qui sotto il letto, quando mi sveglio la mattina dopo lo riprendo e trasloco. Ma poi sono venuti a casa i miei amici e abbiamo festeggiato un po'. Il copione è rimasto lì. Qualche settimana dopo arriva uno che fa le pulizie, ha trovato la sceneggiatura e l'ha messa su eBay tipo per 65 sterline. Non sapeva quanto valesse davvero. Ho avuto una paura assurda, mi hanno chiamato tutti i capi. Mi ha chiamato persino Topolino: CHE HAI FATTO?".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega e Naomi Ackie in una foto del film

Ora il rischio spoiler per Disney e LucasFilm è scongiurato e i fan potranno godersi il film in uscita il 18 dicembre senza preoccuparsi di trovarsi per la rete tutti i particolari della trama, ma Boyega si è seriamente messo nei guai non solo per questo motivo, ma anche perché perdere lo script equivale a violare il 'Non Disclosure Agreement', ovvero la clausola di riservatezza firmata da cast e tutti i membri della troupe, con pesanti ripercussioni nei suoi confronti da parte dello studio. E non è detto che questa leggerezza gli sia comunque costata qualcosa, magari in termini di cachet o chissà cos'altro.