Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'Imperatore Palpatine torna in nuove immagini spoiler dal film

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker esce oggi nelle sale italiane; nelle ultime ore sono apparse sul web nuove immagini che confermano il ritorno dell'Imperatore Palpatine, già annunciato nel primo trailer del film.

Come ci mostra il sito We Got This Covered, un utente di Reddit ha pubblicato due immagini scattate durante la proiezione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che mostrano in modo molto chiaro il nemico oscuro in alcune scene.

Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo dell'Imperatore Palpatine nella storia finale della saga, ecco perché negli ultimi mesi si sono diffuse diverse teorie su cosa potrebbe accadere. Nelle foto leaked sembra che Palpatine sia diventato cieco e che ci siano meno rughe sul suo volto. Avrà preso possesso del corpo di un clone imperfetto, forse? Oppure ha subito un processo di ringiovanimento che è andato storto e gli è costato la vista?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un'immagine spoiler di Palpatine

Qui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei film più attesi di Natale 2019, da oggi al cinema.