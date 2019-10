Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il flashback su Leia e la Forza eliminato dal film?

Star Wars: L'ascesa di Skywalker non vedrà la presenza di un importante flashback su Leia e l'uso della Forza, eliminato in fase di montaggio secondo un rumor.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker non conterrà un misterioso flashback con Leia che viene addestrata all'uso della Forza, secondo un recente rumor in cui si suggerisce che la scena in questione sia stata eliminata dalla versione definitiva del film.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Sappiamo che è figlia di Darth Vader ed è in grado di percepire la Forza, ma i film di Star Wars non hanno mai mostrato la Principessa, ora Generale, impegnata ad allenarsi per diventare una Jedi. Star Wars: Gli ultimi Jedi ha mostrato quanto Leia sia potente nell'uso della Forza. Dopo essere stata lanciata nello spazio nel corso di una battaglia, Leia usa la Forza per tornare nella nave spaziale. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe dovuto approfondire il rapporto di Leia con la forza, ma secondo un rumor recente una delle scene chiave con Leia sarebbe stata tagliata dalla versione definitiva del film.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

In precedenza un leak su Making Star Wars aveva suggerito che Star Wars 9 avrebbe incluso un flashback della giovane Leia impegnata nell'addestramento insieme a Luke. La scena in questione sarebbe servita a creare un parallelo con Leia che addestra Rey per controllare la Forza. Adesso sembra che la scena in questione sia stata completamente eliminata.

In un nuovo podcast episode (per redditor u/Sidon_Ithano), Jason Ward si lamenta che la scena con i giovani Luke e Leia che si addestrano non è più nel film. Secondo un leak su Reddit, la scena tagliata conteneva anche la spiegazione per cui Leia non completa il suo addestramento visto che è incinta di Ben Solo e decide di concentrarsi sulla famiglia per poi diventare un Generale della Resistenza.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il ritorno inaspettato di un personaggio nel film?

Non è chiaro se anche la scena in cui Leia addestra Rey sia stata tagliata, ma tra i tagli si parla anche dell'eliminazione di una sequenza in cui i fantasmi della Forza di Luke e Leia aiutano Rey a combattere l'Imperatore Palpatine.

Non sappiamo quanto questi tagli influenzeranno il plot di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ma è preoccupante il fatto che sembrano diminuire il tempo di Leia sul grande schermo. Fornire un contesto alla scelta di Leia di addestrare Rey sembra un elemento troppo importante per essere eliminato dal film. Ne sapremo di più con l'arrivo del film nei cinema.

L'uscita italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è fissata per il 18 dicembre.