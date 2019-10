Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il ritorno inaspettato di un personaggio nel film?

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è previsto il ritorno di un personaggio della saga, Wedge Antilles. La notizia, nonostante non ci sia stato ancora un annuncio ufficiale da parte della LucasFilm, viene data per certa da numerosi siti legati al mondo di Guerre Stellari molto affidabili.

RebelForceRadio ha, infatti, contattato uno degli agenti di Denis Lawson, l'attore che interpreta Wedge Antilles, il quale ha confermato la sua presenza nell'ultimo episodio della nuova trilogia che uscirà nelle sale per Natale. La presenza di Denis Lawson in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è un po' il classico fulmine a ciel sereno per i fan, visto che il suo interprete in passato aveva sempre negato un suo possibile coinvolgimento nei nuovi capitoli della saga dopo aver fatto parte dei tre film originari.

Wedge Antilles è molto amato dagli appassionati: pilota di X-Wing di straordinaria bravura, diventò generale dell'Alleanza ribelle durante la Guerra Civile Galattica. Un vero "working-class hero" che fu tra i pochi a sopravvivere alle battaglie di Yavin, Hoth e Endor, oltre ad aver affrontato sia la prima che la seconda Morte Nera, uscendone indenne. Chissà come sarà vederlo ora volteggiare nei cieli insieme a Poe Dameron. Non vediamo l'ora.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà nei cinema dal prossimo Dicembre diretto da J.J. Abrams, che torna al timone del franchise dopo aver diretto Il risveglio della Forza. Rumor molto insistenti rimarcano inoltre che domani verrà rilasciato l'ultimo trailer.