Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, i Cavalieri di Ren si schiereranno contro Kylo Ren?

I Cavalieri di Ren si schiereranno contro Kylo Ren ne Star Wars: L'Ascesa di Skywalker? E' questa la domanda che si pongono i fan impegnati nelle speculazioni sull'ultimo capitolo della saga di Star Wars in attesa che il filma arrivi al cinema a dicembre.

Star Wars: Episode IX, una foto di Rey

Ad attirare l'attenzione sono soprattutto i Cavalieri di Ren, misterioso gruppo di villain mascherati che, secondo una recente teoria comparsa su Reddit, potrebbero avere un ruolo ben più importante di quello che ci immaginiamo. L'utente Matarreyes suggerisce che il vero scopo del scopo del gruppo non sarebbe quello di fare da servitori a Kylo Ren (Adam Driver), dato che il villain è alla guida degli Stormtroopers. Secondo la nuova ipotesi, dopo gli eventi di Star Wars: Gli ultimi Jedi, i Cavalieri potrebbero mettere alla prova Kylo e tenerlo sotto controllo per evitare che esca dal seminato. Di fatto i Cavalieri rappresentano una minaccia per tutti i personaggi di Star Wars, compreso Kylo Ren.

Star Wars: un bambino boicotta la recita cantando la Marcia Imperiale (VIDEO)

Se Kylo decidesse di abbandonare il lato oscuro per andare verso la luce, probabilmente ne deriverebbe un'epica battaglia. Anche nel Primo Ordine non tutti condividerebbero le decisioni, ma per il momento personaggi come il Generale Hux (Domhnall Gleeson) faranno buon viso a cattivo gioco per evitare ripercussioni.