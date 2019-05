Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ecco come il film riporterà indietro Leia (e Carrie Fisher)

Mentre si avvicina il momento dell'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vengono diffusi nuovi dettagli sul ritorno sul grande schermo del Generale Leia e della sua interprete Carrie Fisher, scomparsa alla fine delle riprese.

Quando Carrie Fisher è morta all'improvviso nel 2016, il primo pensiero è stato quello di lasciare incompiuta la parabola del suo personaggio, il Generale Leia Organa. Disney e Lucasfilm hanno deciso, invece, di utilizzare materiale scartato da Star Wars: Il risveglio della forza per completare la saga di Skywalker. Adesso sono trapelati nuovi dettagli sulla presenza di Carrie in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Star Wars: Il risveglio della forza aveva posto particolare enfasi sul personaggi di Han Solo. Al centro di Star Wars: Gli ultimi Jedi vi era Luke. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe dovuto toccare a Leia essere al centro dell'attenzione, ma la morte di Carrie Fisher ha costretto la produzione ad abbandonare quell'idea. J.J. Abrams ha comunque trovato il modo di riportare indietro Carrie Fisher senza usare troppi effetti digitali.

In una nuova intervista a Vanity Fair, Abrams ha confermato di non sentirsi troppo a suo agio con l'idea di creare una versione digitale di Carrie Fisher e in nessun modo Lucasfilm avrebbe preso un'altra attrice per il ruolo di Leia. Per fortuna, il regista si è ricordato di avere del materiale scartato da Star Wars: Il risveglio della forza: "E' difficile parlarne senza sembrare un tontolone spirituale, ma mi sono sentito come se all'improvviso avessi trovato la risposta impossibile a un quesito impossibile."

Dopo aver trovato il materiale avanzato, J.J. Abrams si è messo a scrivere nuove scene in modo da adattare i dialoghi di Carrie Fisher al nuovo contesto, inoltre ha girato nuove scene con luci simili a quelle del materiale d'avanzo: "E' stato bizzarro, come creare un puzzle basato sui pezzi che avevamo."

Con grande sorpresa di Abrams, la figlia di Carrie Fisher, Billie Lourd, che compare nel franchise nei panni del Tenente Connix, ha chiesto al regista di affidarle scene con la madre: "Avevo scritto apposta il suo personaggio in modo da evitare scene con Carrie perché non volevo farla sentire a disagio. Invece Billie mi ha detto 'Voglio essere nelle scene con lei. Lo voglio per i miei figli, quando li avrò. Voglio che loro le vedano." Come risultato, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conterrà scene in cui vedremo interagire madre e figlia. Come spiega J.J., in alcuni momenti per Billie è stato troppo commovente: "Si commuoveva e ci chiedeva di darle qualche minuto. So che è stato difficile per lei."

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 20 dicembre. Qui potete leggere il nostro commento al trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.