Star Wars: Harrison Ford non ha idea di cosa sia un Fantasma di Forza e neanche gli interessa

Harrison Ford non è mai stato un grande fan di Star Wars, interrogato su un dettagli dell'ultimo film, rivela addirittura di non sapere cosa sia un Fantasma di Forza.

Harrison Ford non ha la minima idea di cosa sia un Fantasma di Forza in Star Wars. Esatto, dopo aver partecipato a ben cinque film della saga, per altro interpretando uno dei più leggendari personaggi dell'universo, ancora non ne conosce alcuni dei dettagli fondamentali. Essere Han Solo non è bastato perché il celebre attore si affezionasse al mondo di Guerre Stellari e ora lo rivela pubblicamente, non senza tentare di coprire il misfatto!

Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza: Chewbacca e Han Solo (Harrison Ford)

Con Ford siamo agli antipodi totali rispetto al collega Mark Hamill, che ha avuto uno scarafaggio battezzato col suo nome in onore del suo passato come Luke Skywalker, e che lo ha per altro riempito di orgoglio. Le conversazioni a tema Star Wars con Ford sono di tutt'altro genere e basta poco di specifico per prendere l'attore in contropiede. Basta veramente un dettaglio e Ford rivela la sua scarsa conoscenza in materia.

In una recente intervista a USA Today, a Harrison Fordd viene chiesto se la sua apparizione verso la fine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sia semplicemente una visione o un vero e proprio ritorno sotto forma di Fantasma di Forza. La risposta di colui che ormai identifichiamo (anche) con Han Solo ha fatto balzare sulla sedia tutti i fan: "Un Fantasma di Forza? Non so cosa sia un Fantasma di Forza. Non dirlo a nessuno. Non sto parlando abbastanza forte per il tuo registratore. Non ho la minima idea di cosa sia un Fantasma di Forza. E non mi interessa!"

Sean Connery e Harrison Ford in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

Il coming out di Harrison Ford sui Fantasmi di Forza in Star Wars lascia a dir poco perplessi. Il suo ruolo come Han Solo ha infatti contribuito in larga parte alla sua consacrazione cinematografia. La prima apparizione nella saga risale al 1977 con il capostipite di George Lucas. Il secondo capitolo arriva invece nel 1980, l'anno prima della svolta di Ford nei panni di Indiana Jones. Che ingrato!