Star Wars: a Mark Hamill dedicato uno scarafaggio dello zoo del Bronx

Il nome di Mark Hamill, conosciuto come Luke Skywalker dal 1977, è stato dato anche a uno scarafaggio dello zoo del Bronx che gli ha reso omaggio battezzando in suo onore una delle loro blatte fischianti, come annunciato con orgoglio su Twitter.

L'eredità di Hamill si muove quindi tra il mondo dei cavalieri Jedi e quello degli ascarafaggi, con sommo divertimento da parte dell'attore, che non si è lasciato sfuggire la notizie e l'ha commentata in maniera molto signorile. Nel tweet dello zoo si legge: "Per questo San Valentino, batteziamo una delle nostre blatte fischianti con il nome del nostro Jedi preferito. Mark Hamill, che lo scarafaggio sia con te, sempre. (Seriamente, lo sarà. Sopravviveranno più di tutti noi.)"

Hamill ha risposto ringraziando lo zoo e lanciando anche l'hashtag #hissinghamill (hamillfischiante). Lo zoo ha ribattuto proponendo anche un incontro faccia a faccia tra l'attore e il suo omonimo scarafaggio, che sarebbe un'apparizione epica almeno quanto quella nei film di Star Wars.

A proposito del suo coinvolgimento nei nuovi capitoli della saga, Mark Hamill (l'attore, non lo scarafaggio) si augura apertamente di non dover più comparire. Dopo la chiusura avuta in Star Wars: Gli ultimi Jedi, la sua presenza potrebbe essere di un solo tipo, come ha lui stesso ricordato in una recente intervista: "Il fatto che sia coinvolto in qualche modo è dovuto solo alla particolare struttura della mitologia di Star Wars, per la quale se sei un Jedi devi tornare e fare un'apparizione come fantasma della Forza."