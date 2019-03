Star Wars Episodio 9, Oscar Isaac rassicura i fan: "Il film vi sorprenderà"

Francesco Bellu

Oscar Isaac si è lasciato scappare qualche commento su Star Wars Episodio 9 che sembra un modo per tenere a bada i fan più scalmanati, nonostante il riserbo più assoluto: il film di cui non si sa ancora né il titolo, né tanto meno si ha un qualche immagine o trailer che possa dare un'idea di cosa aspettarsi, avrà un impatto notevole sul pubblico.

Un commento promettente quello di Oscar Isaac su Star Wars: Episode IX pronunciato durante un incontro con l'Associated Press: "È stato il più divertente. C'era semplicemente un'energia e una scioltezza e un'eccitazione nell'intera produzione. E sapere che questa era la conclusione di non solo il nostro tempo ma tutte le nove storie, questi nove episodi della saga degli Skywalker, è incredibile. E penso che le persone saranno semplicemente sorprese". Le dichiarazioni dell'attore su Star Wars: Episode IX seguono a stretto giro quelle rilasciate poco tempo prima da J.J. Abrams che però si è mantenuto anche lui in maniera piuttosto vaga. A chi gli chiedeva cosa dovrà aspettarsi il pubblico ha, infatti, risposto tra il serio e il faceto: "Dovrai determinarlo tu stesso, ma non vedo l'ora che tu lo veda".

Una cosa però pare essere assodata, Star Wars: Episode IX non correggerà o farà tabula rasa del lavoro fatto per Star Wars: Gli ultimi Jedi, il capitolo precedente che aveva in parte scontentato alcuni appassionati più incalliti per come aveva rimesso in discussione la mitologia e i personaggi di Star Wars con scelte considerate opinabili. "Penso che ogni film costituisca un film a se, e ovviamente questa è una trilogia. Abbiamo portato a quel film tutta la passione e il duro lavoro di cui siamo capaci a prescindere da ogni cosa. Quindi penso, sai, penso che la storia parli per se".

Star Wars: Episodio IX arriverà nei cinema il prossimo 18 dicembre ed è tra i film più attesi del 2019. Fanno parte del cast, oltre a Oscar Isaac, Daisy Ridley, Adam Driver, Lupita Nyong'o, John Boyega, Kelly Marie Tran, Mark Hamill e Carrie Fisher, grazie ad alcune scene inedite girate prima della sua morte.