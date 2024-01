Star Wars, Daisy Ridley anticipa il nuovo film su Rey: 'Prenderemo una direzione diversa stavolta'

Daisy Ridley è pronta a tornare nel franchise di Star Wars con un nuovo film in cui Rey Skywalker inaugurerà un Nuovo Ordine Jedi; l'attrice ha stuzzicato i fan rivelando che il prossimo film andrà in una "direzione diversa".

Se si esclude il fatto che il film sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e che Rey sarà l'elemento principale della trama, non si sa molto altro sul progetto. Ad esempio non sappiamo se Rey sarà la protagonista o se avrà semplicemente un ruolo di supporto rispetto a personaggi più importanti.

Star Wars, una direzione diversa

"Ci ho pensato per un po' e una volta che ho saputo qual era la storia e tutto il resto, ho capito che era qualcosa che volevo davvero fare", ha rivelato Ridley ad AlloCiné. "Penso che sarà un'esplorazione davvero fantastica del mondo di Star Wars. È un modo davvero fantastico di portare la storia in una direzione un po' diversa".

I piani per il film sono stati svelati alla Star Wars Celebration dello scorso anno, che ha colto di sorpresa quasi tutto il fandom di Star Wars. Negli anni successivi all'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, infatti, c'erano state molte speculazioni su quale sarebbe stato il futuro del franchise sul grande schermo, e un nuovo film con Rey non era tra le ipotesi più credibili.

Ridley ha ricordato come persino lei sia stata presa alla sprovvista dall'idea di un ritorno, visto che inizialmente si era incontrata a colazione con la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, per poi scoprire che l'incontro aveva un secondo fine.

"In realtà è stata una cosa dell'ultimo minuto. Stavo girando un film l'anno scorso e Kathy Kennedy mi ha detto che voleva fare colazione con me", ha raccontato Ridley. "E io pensavo che stessimo facendo colazione, quindi ero molto rilassata, ma poi lei mi ha detto: 'Oh, potremmo farne un altro'. E ho pensato: 'Ok'".