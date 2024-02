Star Wars, Cameron Monaghan sull'arrivo di Cal Kestis in live-action: 'Solo con il progetto giusto'

Il protagonista dei videogame Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor gradirebbe esordire in live-action, ma non per una semplice comparsa

Con l'arrivo di Star Wars Jedi: Survivor, si era cominciato a parlare di un possibile esordio in live-action per il personaggio di Cal Kestis in uno dei prossimi progetti legati allo Star Wars Universe, ma ora il suo interprete Cameron Monaghan ha posto alcune condizioni a questa opportunità.

Monaghan ha interpretato il Jedi in due videogiochi acclamati dalla critica (Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor), ma non è ancora apparso sullo schermo nella galassia lontana, lontana.

Chi è Cal Kestis?

Cal Kestis era un giovane scavenger che conduceva una vita misera sul remoto mondo di Bracca, lavorando con la locale Gilda di Recupero per smantellare le astronavi dismesse durante le Guerre dei Cloni, nella speranza di poter evitare di attirare l'attenzione dell'Impero e dei suoi Inquisitori.

Cal nasconde infatti un pericoloso segreto: era un Padawan Jedi, uno dei pochi sopravvissuti alla purga dell'Imperatore "Ordine 66". Cal porta con sé il trauma di questa orribile esperienza, quando lui e il suo Maestro, Jaro Tapal, furono attaccati dalle loro stesse truppe. Con l'aiuto di Tapal, Cal riuscì a fuggire, ma il suo Maestro fu ucciso. In punto di morte, Tapal diede a Cal la sua spada laser e queste ultime parole: "Confida solo nella Forza".

Cal è riuscito a sopravvivere confondendosi tra la popolazione. Ha seguito un mantra di regole per non farsi notare, accettare ciò che è successo e non rivelare i suoi poteri della Forza.

Cal Kestis debutterà in live-action?

Quando gli è stato chiesto di portare il suo eroe di Star Wars in un film in live-action, l'attore di Shameless e Gotham ha dichiarato di essere più concentrato sul dare a Cal un "arco soddisfacente all'interno dei giochi" e di non aver pensato a nulla al di fuori di questo.

Ahsoka 2, Hayden Christensen pronto a tornare nei panni di Anakin Skywalker?

Monaghan ha rivelato di avere una speranza per un potenziale debutto in live-action del suo Jedi, ma si è rivolto ai fan dicendo che questa opportunità dovrebbe "avere un senso per il personaggio stesso". L'attore ha confessato di essere contrario al fan service, sperando che se Cal dovesse fare il salto nel live-action non "si presenti solo per stare lì e basta".

"Dovrebbe essere fatto nel modo giusto. Intendo dire che deve continuare la storia del personaggio in qualche modo. Non voglio che appaia solo per stare lì e basta. Voglio che significhi qualcosa e che abbia un significato per il personaggio stesso. Quindi, dovrebbe avere un senso. Nel giusto contesto, accetterei volentieri".