Star Wars, Daisy Ridley: 'Non mi ero mai vista come protagonista, il ruolo di Rey mi ha travolto'

Daisy Ridley ha riflettuto sulla propria esperienza in Star Wars, confessando la schiacciante pressione di essere la protagonista della trilogia sequel di uno dei franchise più importanti nella storia del cinema. L'attrice tornerà presto nel ruolo di Rey in un nuovo film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy.

"Dopo la proiezione del primo film mi sono detta che ero una schifezza e che non valevo niente. Ho pianto pensando di essere la peggiore cosa che fosse mai successa a Star Wars. Non mi ero mai vista in un ruolo da protagonista, quindi per me è stato qualcosa di inaspettato e molto sorprendente, mi ha sopraffatta".

Il ritorno in New Jedi Order

Daisy Ridley ha dovuto affrontare parecchi giudizi e critiche nel corso della propria carriera nella saga creata da George Lucas. Giudizi che la convinsero a lasciare i social.

Con un'esperienza maggiore alle spalle, è possibile che Daisy Ridley viva diversamente il suo ritorno in Star Wars: New Jedi Order, ritrovando anche quei fan che hanno iniziato a seguire la saga proprio con la trilogia sequel con Rey Skywalker. Se la prima esperienza nel franchise è stata travolgente e traumatica, la seconda potrebbe rivelarsi più positiva.

La casa del padre: Daisy Ridley in una foto

Nel 2023 Daisy Ridley è comparsa nei film Young Woman and the Sea di Joachim Rønning e La casa del padre di Neil Burger.