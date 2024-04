Star Wars, Daisy Ridley sul suo ritorno nei panni di Rey: 'Perché non avrei dovuto accettare?'

Diversi anni dopo l'uscita di Star Wars: L'acesa di Skywalker, Daisy Ridley tornerà a interpretare Rey in un film che la vedrà assoluta protagonista, con l'attrice che si è detta più che felice di riprendere i panni della Jedi.

Alla Star Wars Celebration dello scorso anno è stato infatti annunciato il nuovo film live-action con protagonista la Ridley, che sarà diretto dal regista di Ms. Marvel Sharmeen Obaid-Chinoy e dovrebbe seguire Rey nell'addestramento di nuovi Jedi anni dopo gli eventi della Trilogia Sequel.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Ridley: "Stavolta sono più padrona del ruolo"

In una recente intervista con Esquire, la Ridley ha espresso la sua eccitazione per il ritorno al ruolo, rivelando che adesso ha "gli occhi un po' più aperti" sul nuovo progetto.

"Suppongo di sentirmi più padrona del ruolo", ha rivelato la Ridley. "Credo di averlo solo interpretato la prima volta. In pratica, ora sono adulta. All'epoca non mi sentivo certo adulta. Ovviamente, dal punto di vista personale, le cose sono cambiate, e dal punto di vista professionale ho avuto molte altre esperienze, e quindi sento che questa volta sarà una cosa diversa... C'è molta gioia in me e in questi film. Onestamente, se non fossi stata entusiasta, non l'avrei fatto. Mi sembra una cosa fantastica di cui far parte".

Una decisione affatto difficile

"Non è stata una decisione difficile", ha detto Ridley a proposito del suo ritorno. "Non ho detto subito di sì, Kathy [Kennedy] mi ha detto: 'Prenditi tutto il tempo che ti serve'... Perché non avrei dovuto farlo? Sì, sono stati film che hanno diviso, ma hanno anche portato amore e gioia a molte persone. È una sensazione incredibile poter continuare a interpretare lo stesso personaggio e chiedermi se riuscirò a ricordare come lo interpretavo? È una sfida interessante come attore tornare su qualcosa e cercare di capire cosa è cambiato per me e cosa è cambiato per lei".

Daisy Ridley nega che la fanbase di Star Wars sia sessista: "La situazione è stata ingigantita dai media"

L'anno scorso è stato rivelato che Damon Lindelof e Britt-Gibson avevano entrambi abbandonato il progetto, mentre Steven Knight, autore di Peaky Blinders, era stato chiamato a riscrivere la sceneggiatura. La versione di Lindelof e Britt-Gibson sarebbe stata ambientata sessant'anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e avrebbe seguito una versione molto più vecchia di Rey.