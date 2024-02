The Mandalorian & Grogu: il titolo di lavorazione cita l'universo espanso di Star Wars

Nelle ultime ore sarebbero stati svelati i titoli di lavorazione sia del nuovo annunciato film The Mandalorian & Grogu, che proseguirà al cinema le avventure del duo protagonista della serie, sia del nuovo film con protagonista Daisy Ridley.

Secondo quanto riportato da The Cosmic Circus, The Mandalorian & Grogu sarà girato con il titolo provvisorio "Thunder Alley", mentre il film di Star Wars con la Ridley ha il titolo di lavorazione "New Jedi Order".

Alcuni fan di Star Wars potrebbero riconoscere il titolo provvisorio del film con Pedro Pascal dal romanzo della serie Legends, Before the Storm, che citava una regione dello spazio lungo i confini della Nuova Repubblica nota come Thunder Alley, che la Seconda Flotta stava pattugliando. Al momento non è noto se la Lucasfilm abbia scelto il titolo provvisorio "Thunder Alley" solo come easter egg o se significhi che il prossimo film introdurrà effettivamente questa ambientazione riportandola nel canone ufficiale di Star Wars.

Per quanto riguarda "New Jedi Order", la Lucasfilm aveva già fatto riferimento al film su Rey Skywalker con questo titolo, portando molti a ritenere erroneamente che il film si sarebbe intitolato Star Wars: New Jedi Order. Mentre le fonti di The Cosmic Circus hanno indicato che il film si sarebbe intitolato Star Wars: Episodio X - Un nuovo inizio, il sito StarWars.com ha smentito questa affermazione, sostenendo di aver parlato "direttamente con la Lucasfilm", che ha indicato come "categoricamente errato" il titolo Un nuovo inizio e che "nessun altro titolo è stato o è utilizzato in questo momento".

Quando iniziano le riprese?

The Mandalorian & Grogu sarà il primo film di Star Wars a entrare in produzione dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019, il nono e ultimo capitolo della Saga degli Skywalker. Jon Favreau sarà il regista del film, le cui riprese inizieranno a giugno a Los Angeles. Anche se i dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, The Mandalorian & Grogu dovrebbe colmare il divario tra la terza e la quarta stagione della serie Disney+ The Mandalorian, che ha fatto conoscere al pubblico Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu.

Anche il film senza titolo con Ridley dovrebbe iniziare la produzione quest'anno, con Sharmeen Obaid-Chinoy alla regia e la sceneggiatura scritta dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight. La Ridley riprenderà il suo ruolo di Rey dalla trilogia sequel di Star Wars e il nuovo film la seguirà mentre ricostruisce l'Ordine Jedi circa 15 anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker. Per entrambi i progetti non sono stati annunciati altri membri del cast oltre ai protagonisti, anche se la star di Black Panther Angela Bassett avrebbe incontrato la Lucasfilm per un ruolo nel franchise.

Gli altri film Star Wars annunciati

Altri film di Star Wars in lavorazione sono il prossimo lungometraggio di James Mangold sulle origini della Forza, ambientato durante l'era dell'Alba dei Jedi, e il lungometraggio di Dave Filoni ambientato nell'era della Nuova Repubblica, che concluderà le storie successive al Ritorno dello Jedi iniziate in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e la prossima Skeleton Crew.