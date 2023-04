Star Wars, in arrivo nuovi film di Dave Filoni, James Mangold e Sharmeen Obaid-Chinoy: torna Daisy Ridley

Nelle prossime ore Star Wars sarà l'argomento principale nel mondo dell'intrattenimento, grazie alle novità in arrivo direttamente dalla Star Wars Celebration attualmente in corsop, come la produzione di nuovi film, i nomi dei registi che li dirigeranno e il ritorno di Daisy Ridley.

Sembra che la nuova era cinematografica di Star Wars sarà all'insegna di tre grandi filmmaker: l'esperto per eccellenza dell'universo di Guerre Stellari Dave Filoni, il regista di Logan e Indiana Jones e il Quadrante del Destino James Mangold e Sharmeen Obaid-Chinoy, che si è occupato anche di dirigere due episodi di Ms. Marvel.

James Mangold, riporta The Wrap, porterà sullo schermo una storia sul primo Jedi ("Abbiamo ideato una storia incredibile sugli albori della Forza 25.000 anni prima" avrebbe dichiarato il regista durante l'evento); Dave Filoni racconterà la guerra tra ciò che rimane dell'Impero e la Nuova Repubblica (e sarà ambientato poco prima dell'episodio VII, Star Wars: Il risveglio della forza); e a Sharmeen Obaid-Chinoy è stato assegnato il compito di mostrarci come sarà ricostruito il nuovo Ordine degli Jedi in un film ambientato 15 anni dopo gli eventi dell'Episodio IX, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e in cui vedremo tornare anche la Rey di Daisy Ridley.

