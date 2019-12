Star Trek: arriva la conferma ufficiale, sono due i film in lavorazione!

Il Ceo di ViacomCBS Bob Bakish ha confermato due nuovi film della saga di Star Trek in arrivo, i due progetti erano stati annunciati ufficiosamente nei mesi scorsi, ma ora arriva la conferma ufficiale.

Dopo il flop di Star Trek Beyond e i problemi contrattuali di star quali Chris Pine, che rendevano incerto il suo ritorno nel franchise, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Bib Bakish ha confermato l'arrivo di nuove film del franchise, senza però svelare ulteriori dettagli.

Presumibilmente la prima delle due pellicole annunciate dovrebbe essere la quarta avventura della Kelvin Timeline, che vede Paramount in trattative con il creatore di Fargo e Legion Noah Hawley per scrivere e dirigere il film. Secondo le ultime anticipazioni, Star Trek 4 vedrà Hawley in veste di sceneggiatore e regista del progetto, mentre Chris Pine tornerà nei panni del Capitano Kirk. Non sappiamo se con lui rivedremo Chris Hemsworth nei panni di George Kirk, padre del Capitano James T. Kirk, o o se il plot sui viaggi del tempo verrà abbandonato.

Il secondo film dovrebbe essere il progetto su Star Trek di Quentin Tarantino che, da grande fan della saga, ha fornito un'idea al produttore J.J. Abrams. Mark L. Smith è stato ingaggiato per sviluppare il soggetto di Tarantino che potrebbe anche convincersi a dirigere personalmente il film descritto come Pulp Fiction nello spazio.

Parlando di Star Trek, Quentin Tarantino ha dichiarato: "Ho avuto un'idea, ne abbiamo parlato e abbiamo ingaggiato Mark Smith, che ha fatto The Revenant, per scrivere la sceneggiatura. Non so quanto possa dire. Posso anticipare che il film avrà a che fare con la timeline di Chris Pine. Ancora non ho capito, e JJ Abrams non me lo può spiegare, e il mio montatore ha cercato di spiegamelo, ma ancora non ho capito... qualcosa è successo nel primo film e ora c'è l'idea di ricominciare da zero. Non mi piace, non sono d'accordo. Voglio che sia accaduto tutto."