Star Trek 4 cancellato dal calendario delle uscite Paramount dopo l'abbandono del regista

Mentre la ricerca di un nuovo regista prosegue, Star Trek 4 è stato rimosso dal calendario delle uscite della Paramount. Il motivo sarebbe legato proprio all'assenza di un regista dopo che il regista di WandaVision Matt Shakman ha rinunciato per dirigere il reboot di Fantastici Quattro della Marvel.

Anton Yelchin, Chris Pine, Simon Pegg, Karl Urban, John Cho e Zoe Saldana in una scena di Star Trek (2009)

Star Trek 4, interpretato da Chris Pine nei panni del Capitano Kirk, avrebbe dovuto uscire a dicembre 2024. Il destino del film, scritto dalle autrici Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet, sembra incerto, ma secondo Deadline l'uscita è solo rimandata.

Il franchise cinematografico prodotto da J.J. Abrams, meglio noto come Kelvin Timeline, ha agito come una storia delle origini per la storica serie di fantascienza raccontando le gesta del giovane James T. Kirk di Chris Pine mentre scala i ranghi della Federazione, il tutto in onore del suo defunto padre, Chris George Kirk (Chris Hemsworth). I reboot di Star Trek hanno anche esplorato l'inizio delle carriere galattiche di Spock (Zachary Quinto), Uhura (Zoë Saldaña), Bones McCoy (Karl Urban), Scotty (Simon Pegg) e Sulu (John Cho).

Quentin Tarantino: Il figlio del creatore di Star Trek: "La sua idea non funziona secondo me"

Il quarto episodio è in fase di sviluppo fin dal 2016, con un certo numero di registi e sceneggiatori entrati e usciti dal progetto. Lo sviluppo prolungato del film ha visto anche Paramount guardare altri potenziali progetti ambientati nel franchise, incluso un film di Star Trek scritto da Quentin Tarantino indipendente dalla storia dell'equipaggio principale della USS Enterprise.

La recente trilogia di film di Star Trek prodotta da J.J. Abrams (che ne ha diretti due) ha incassato 1,96 miliardi di dollari. Nonostante l'ennesimo rinvio dell'uscita di Star Trrek 4, al momento il cast al completo resta coinvolto nel progetto.