Star Trek di Quentin Tarantino: svelato il plot del film?

Nuovi dettagli sul plot del progetto su Star Trek di Quentin Tarantino sarebbero stati diffusi.

Cannes 2019: Quentin Tarantino intervistato sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Mesi fa Quentin Tarantino aveva dichiarato di avere un sacco di idee per un film su Star Trek e che gli sarebbe piaciuto firmare un capitolo della saga galattica. Detto fatto, il film in questione è entrato in fase di sviluppo. Dopo aver annunciato che il suo Star Trek sarebbe stato un Pulp Fiction nello spazio!", del progetto non si è più saputo granché.

Ora una fonte anonima avrebbe svelato a Wegotthiscovered nuovi dettagli sulla trama del film. A quanto pare l'equipaggio della Enterprise andrà indietro nel tempo in time rivivendo eventi passati mostrati nei precedenti film, nella serie reboot e in quella originale. Lungo il cammino potrebbero comparire volti noti ai fan di Star Trek, anche se non viene menzionata la loro identità.

L'elemento del viaggio nel tempo che ha caratterizzato Avengers: Endgame dando un nuovo corso all'MCU potrebbe, qunei, essere centrale anche nel reboot tarantiniano di Star Trek anche se non sapiamo la ragione per cui l'equipaggio sarà costretto a tornare nel passato. Con così pochi dettagli difficile fare ipotesi di sorta, non ci resta che attendere per saperne di più.

C'era una volta a... Hollywood: 5 canzoni e Quentin Tarantino ci porta nel 1969

Nel frattempo Quentin Tarantino si gode il successo del suo ultimo lavoro, C'era una volta a... Hollywood, nei cinema italiani dal 18 settembre. Qui potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.