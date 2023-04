La star di Arrow Stephen Amell potrebbe tornare nei panni del personaggio nel DCU di James Gunn?

Anche se ha detto addio ad Arrow in tv, c'è forse la possibilità di rivedere il supereroe interpretato da Stephen Amell nel DCU di James Gunn, in futuro?

Sono passati già diversi anni da quando Arrow è giunto al termine, e anche se abbiamo avuto modo di rivedere l'Oliver Queen di Stephen Amell in altre occasioni, chissà che non possa accadere di nuovo, magari nel DCU di James Gunn...

Il Multiverso nei cinecomic offre sempre opportunità incredibili, e anche qualcosa di un tempo impensabile, come vedere nello stesso film gli Spider-Man di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, può ormai accadere.

Quindi perché non dovrebbe essere possibile rivedere il Green Arrow di Stephen Amell nel DCU di James Gunn?

È una domanda che è stata posta al diretto interessato proprio in questi giorni, e a cui l'attore ha risposto di buon grado.

Parlando con CBR della sua più recente apparizione nell'ultima stagione di The Flash, infatti, Amell ha confermato la sua volontà di tornare, dovesse esserne la possibilità e rivelarsi l'occasione giusta.

"Adoro il genere. E l'ho già detto in passato, ma potrebbe esserci ancora qualcosa di divertente in serbo per Oliver Queen. Quindi vedremo".

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Stephen Amell come Freccia Verde nel DCU? Che il nuovo Multiverso di The Flash possa estendersi anche al grande schermo?