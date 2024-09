Stephen Amell: "Ho provato a fare un film su Freccia Verde ma la Warner Bros. mi ha bocciato il progetto"

Stephen Amell è molto orgoglioso del lavoro svolto in Arrow e non ha mai rinunciato a condividere la sua convinzione che i dirigenti della Warner Bros. non abbiano dato all'Arrowverse il rispetto che meritava.

L'attore si è spesso battuto per far sì che lui e i suoi colleghi attori di The CW facessero parte del DCEU, cosa che non è mai stata pianificata (e non c'è da sorprendersi, vista la linea di demarcazione che lo studio ha sempre tracciato tra i suoi adattamenti per il grande e il piccolo schermo).

In compagnia dell'ex attore di Smallville Michael Rosenbaum, Amell ha riflettuto sulla collaborazione con il prolifico produttore Greg Berlanti e si è subito parlato di un possibile revival di Arrow.

Stephen Amell tornerebbe nei panni di Arrow nel DCU di James Gunn? "Devo prima vedere un frammento del film"

Lo standalone su Freccia Verde

"Voglio dire, ci ho scherzato su", ha detto "Perché penso che sarebbe meraviglioso, di questi tempi, tornare a fare qualcosa in cui posso rompere ossa e lanciare una bomba e fare la versione rating R di Arrow".

Arrow: Stephen Amell in una delle prime foto della serie

Quando Rosenbaum gli ha proposto di fare un film su Arrow, Amell ha aggiunto: "Sarebbe divertente. Abbiamo provato a farlo... a quanto ho capito, è stato bocciato agli studios da persone che credo stessero prendendo decisioni basate sulla paura".

Una volta c'erano dei piani per un film di Freccia Verde in versione vietata ai minori, intitolato Supermax, che avrebbe seguito Oliver Queen nel tentativo di fuggire da una prigione piena di supercriminali iconici della DC Comics. Amell non è mai stato coinvolto e il progetto non è mai decollato.

"È stato un po' inutile. Non l'ho apprezzato per niente", ha detto di recente Amell a proposito delle battute di Peacemaker a spese di Freccia Verde. "Ok, lo dico chiaro e tondo. C'è stato un tale... tra i film e Peacemaker un po'... il nostro show è stato trattato come una merda. Lo capisco, siamo sulla CW, lo capisco, è la tv".

"Ma bisogna riconoscere che quando la gente pensa alla più recente iterazione della DC, non pensa allo Snyder Cut - pensa all'Arrowverse", ha continuato Amell. "Siamo stati presi per il culo per anni, e anni, e anni, e questo mi è sembrato eccessivo. Non sono arrabbiato, ma ricordo di aver sentito questa frase e di aver pensato: 'Fanculo a quei ragazzi', sul serio".