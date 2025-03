Arrow, Katie Cassidy furiosa l'uccisione del suo personaggio: "È stato per le mie posizioni politiche"

Katie Cassidy, nel corso di una recente intervista, ha ricordato di quando ha scoperto che il suo personaggio in Arrow sarebbe stato eliminato e ha teorizzato il motivo di questa decisione presa all'improvviso dal network.

L'attrice ha debuttato nella serie supereroistica della CW interpretando Laurel Lance (Black Canary) durante le prime quattro stagioni. Successivamente, nel 2016, il suo personaggio è morto e lei lo ha scoperto solo un paio di giorni prima che accadesse.

"Ho dovuto fare un bagno di umiltà quando mi hanno fatto fuori da quella serie", ha ricordato Cassidy durante la sua apparizione al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum. "È stata davvero dura".

Il motivo dietro il licenziamento improvviso da Arrow

Arrow: Katie Cassidy in una scena della puntata The Fallen

Cassidy ha dichiarato di essersi sentita "triste" e "un po' sotto shock" quando ha saputo che il suo personaggio sarebbe stato ucciso. All'inizio della stagione, la narrazione aveva lasciato intendere che un personaggio sarebbe morto, ma Cassidy non pensava che sarebbe successo veramente.

The Flash 2: Katie Cassidy nell'urlo di Black Siren

Tuttavia, mentre si stava recando a una convention di fumetti a New York, ha ricevuto un'e-mail dai creatori della serie che le chiedevano di organizzare un incontro. L'istinto di Cassidy è scattato e ha chiesto che le venisse spiegato il motivo dell'incontro. Per tutto il fine settimana, durante l'evento con i fan, l'attrice ha dovuto far finta di non sapere quale personaggio sarebbe stato ucciso.

"All'inizio ero arrabbiata", ha aggiunto ricordando gli istanti dopo aver scoperto la notizia sul suo personaggio. "E mi sono commossa perché ero triste, e mi sono arrabbiata perché ero così felice di far parte dello show". Sul motivo per cui hanno deciso di uccidere Laurel, Cassidy ha supposto: "Penso abbiano influito diversi fattori. Ho delle teorie. Penso che sia stata una questione politica. E non ho urlato. Ho solo pianto perché ero triste".