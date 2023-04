The Flash 9, c'è un nuovo Multiverso nel trailer e nelle foto dall'episodio con Stephen Amell

The Flash 9 ha ancora in serbo diverse sorprese per noi, e il ritorno di Stephen Amell è solo uno dei momenti per cui abbiamo già l'hype alle stelle. E proprio dell'episodio in cui vedremo nuovamente la star di Arrow ci arrivano nuovi materiali promozionali, fra trailer e foto condivisi in esclusiva da TV Line.

Sembra che i guai non finiscano mai per i nostri eroi, nemmeno una volta lasciato il mondo dei vivi.

Sarà forse per questo che nel nono episodio della nona e ultima stagione di The Flashassistiamo al ritorno di Stephen Amell a.k.a. Oliver Queen, la cui dipartita era avvenuta già in Crisi sulle Terre Infinite.

The Flash 9, Grant Gustin: "Sono pronto a dire addio allo show"

E del fatidico crossover dell'Arrowverse ci tocca affrontare alcune questioni rimaste ancora in sospeso, come l'esistenza di un nuovo Multiverso, di cui Barry (Grant Gustin) e gli altri erano finora inconsapevoli...

Nell'episodio intitolato "It's My Party and I'll Die If I Want To" diretto da Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Killer Frost nello show), ambientato durante il 30esimo compleanno di Barry, pare che il ritorno di Bloodwork (Sendhil Ramamurthy) porterà a un altro conflitto che metterà in pericolo lo spazio-tempo, come riportato anche da The Direct e Screen Rant.

E allora ecco di nuovo Oliver (in versione Spectre?), Kid Flash (Keyinan Lonsdale) e tanti altri, tutti uniti per cercare di risolvere anche questa crisi. Ci riusciranno?

L'episodio 9x09 di The Flash andrà in onda il 25 aprile negli Stati Uniti.