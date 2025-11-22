Stephen Amell, star di Arrow, vorrebbe riprendere il ruolo di Oliver Queen nel DC Universe

Il protagonista della serie andata in onda per otto stagioni su The CW ha ammesso che sarebbe disposto a un ritorno sul set per rendere felici i fan.

Stephen Amell ha parlato della possibilità di interpretare nuovamente Oliver Queen nei nuovi progetti del DC Universe dopo essere stato a lungo la star della serie Arrow.

Da tempo i fan si chiedono se il personaggio ritornerà sugli schermi dopo essere stato alla base dei progetti targati The CW che hanno avuto un grande successo per molte stagioni.

Il ritorno di Amell nel DC Universe?

Durante il panel dedicato agli eroi dell'Arrowverse che si è svolto all'evento Motor City Comic Con, Stephen Amell ha parlato della situazione spiegando: "Non ho idea se potrei tornare".

L'interprete di Oliver Queen negli show televisivi ha quindi ammesso: "Sarei disposto a fare tutto quello che rende felici i fan".

L'attore ha detto addio al personaggio nel 2020, al termine di otto stagioni di Arrow, riprendendo poi brevemente il ruolo nel nono capitolo della storia di The Flash. Stephen ha ammesso di avere un profondo legame con i fan grazie alla serie di cui è stato protagonista: "Non passa un giorno senza che qualcuno non mi parli di Arrow... Poi mi parlano sempre della loro esperienza legata alla serie".

Arrow: Green Arrow in una scena della quinta stagione

Un futuro incerto per Oliver Queen

Amell, che successivamente ha recitato in show come Heels e Suits: LA, ha comunque ribadito che attualmente non è stato contattato dai DC Studios e non ha parlato con nessuno coinvolto nei progetti sviluppati sotto la guida di James Gunn e Peter Safran.

Stephen, durante lo stesso panel, si è rifiutato scherzosamente di provare a ipotizzare il nome di un attore che potrebbe ereditare il ruolo di Green Arrow, confermando quindi di essere ancora emotivamente molto legato alle avventure di Oliver Queen.

Attualmente Gunn non ha parlato della possibilità di un ritorno sugli schermi di Freccia Verde, mentre altri personaggi che hanno fatto parte dell'Arrowverse, come Supergirl che avrà il volto di Milly Alcock ed è apparsa brevemente nel primo film dedicato a Superman prima di ritornare nei cinema con un film da assoluta protagonista, sono già coinvolti del futuro del DC Universe.