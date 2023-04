Squid Game, in sviluppo un remake americano della serie Netflix (e con un grande nome dietro)? [RUMOR]

Gli ultimi rumor in casa Netflix vorrebbero un remake americano di Squid Game in sviluppo per la compagnia di Los Gatos, e pare che il progetto sia stato offerto a un grande nome del cinema e della televisione... David Fincher.

A rivelarlo è il noto scooper Jeff Seider ai microfoni del podcast The Hot Mic, spazio in cui vengono spesso comunicate simili indiscrezioni, e di cui ha recentemente parlato proprio della nota serie coreana e del suo possibile remake.

"Ecco il rumor, e l'ho sentito da due fonti differenti, entrambe solitamente molto affidabili. Ripeto, si tratta di un rumor, non è confermato e non so se questo individuo abbia accettato o sia realmente interessato nel progetto, ma... Mi hanno detto che la compagnia vorrebbe che fosse coinvolto" ha premesso Sneider "Un paio di settimane fa vi parlavo del fatto che Netflix stesse sviluppando un remake americano di Squid Game, e ora mi dicono che il progetto è reale, che lo stanno davvero sviluppando, e che avrebbero in mente e starebbero corteggiando David Fincher".

"Non so se lui sia interessato o coinvolto, ma mesi fa mi era stato detto che Fincher avesse firmato per un grosso progetto proprio per Netflix. All'epoca avevamo fatto altre ipotesi, ma non tornavano molto [...] E comunque, non so se questo sarà davvero il progetto di cui si vociferava, ma credetemi, se ne avesse occasione, Fincher è la persona che Netflix vorrebbe per questo show conclude.

Sarà dunque l'uomo dietro Mindhuntere Seven a dare vita al rifacimento occidentale di una delle serie più popolari degli ultimi anni? E riuscirà il nuovo show a replicare l'incredibile successo dello Squid Game originale? Non ci resta che attendere e scoprirlo.

Intanto, vi ricordiamo che Netflix è attualmente al lavoro sulla seconda stagione di Squid Game, prossimamente in arrivo sulla piattaforma.