Netflix ha il suo nuovo Squid Game? Arriva The Dealer, la serie di Hwang Dong-hyuk sul gioco d'azzardo

Dopo il successo planetario, Hwang Dong-hyuk ci riprova con una nuova serie ricca di colpi di scena e piani di vendetta, con il solito mix fra thriller e action che ha emozionato gli spettatori

Netflix ha dato il via libera alla produzione di The Dealer, una serie drammatica coreana ambientata nel mondo dei casinò e prodotta dal creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk, e ha rivelato il cast principale.

Il dramma è incentrato su Geonhwa, un'abile croupier di casinò i cui preparativi per il matrimonio vanno in fumo dopo essere caduta vittima di una truffa immobiliare. Ritrovandosi trascinata in un mondo da cui aveva scelto di fuggire, Geonhwa precipita nel pericoloso mondo del gioco d'azzardo e deve ricorrere alle sue abilità a lungo nascoste per riprendere il controllo della sua situazione.

La sceneggiatura è stata scritta da Ohnooy e Lee Tae-young. La serie arriverà prossimamente sulla piattaforma digitale, che spera così di ripetere il successo planetario di Squid Game, conclusasi con la terza stagione nell'estate 2025.

Il cast e l'autore di The Dealer

Chi sono i protagonisti della nuova serie Netflix

Jung So-min ("Love Reset", "Alchemy of Souls") interpreta il ruolo principale di Geonhwa, una croupier che per anni ha represso le sue capacità che le conferiscono uno straordinario vantaggio ai tavoli da gioco.

Ryoo Seung-bum ("Good News", "Tazza: One Eyed Jack") interpreta Hwang Chisu, un giocatore d'azzardo in difficoltà finanziarie che sopravvive grazie a scommesse rischiose e che viene coinvolto nel pericoloso piano di Geonhwa. Lee Soo-hyuk ("S Line", "Queen Woo") interpreta Jo Jun, un formidabile concorrente del casinò il cui acuto istinto e il cui comportamento imperscrutabile lo rendono una presenza imprevedibile.

Ryu Kyung-soo ("The Bequeathed", "Jung_E") interpreta Choi Wooseung, il fidanzato di Geonhwa, la cui personalità gentile e domestica è in netto contrasto con il suo approccio determinato come detective.

Squid Game 3. Cate Blanchett nella scena post credits della terza stagione.

Squid Game, a che punto è il remake americano?

Le ultime notizie del remake americano diretto da David Fincher risalgono a parecchi mesi fa, ma se qualcuno sospettava che il progetto fosse ormai morto dovrà ricredersi.

La serie, che sarà intitolata Squid Game: America, è stata inserita nel sito web della Film and Television Industry Alliance con data di inizio delle riprese fissata al 26 febbraio 2026. Secondo il sito, le riprese dovrebbero svolgersi a Los Angeles. Le informazioni sul sito web confermano David Fincher alla regia mentre il regista della serie coreana Hwang Dong-hyuk e il produttore Kim Ji-yeon figurano come produttori. Unica confermata nel cast: Cate Blanchett.