Squid Game, dopo il successo della serie, le agenzie di Hollywood puntano sul cast

Squid Game ha ottenuto un successo globale e, adesso, decine e decine di agenzie stanno provando ad accaparrarsi la possibilità di rappresentare cast e crew della serie Netflix nella mecca del cinema.

Come riportato da Deadline, a Hollywood ha avuto inizio una corsa frenetica per provare a rappresentare i membri del cast e della crew di Squid Game che non sono ancora legati a nessuna agenzia americana. Recentemente, ad esempio, Hwang Dong-hyuk ha incontrato le agenzie CAA, ICM, WME e UTA. Anche alcuni membri del cast della serie - tra cui Lee Jung-jae, Jung HoYeon e Park Hae-soo - sono in trattative per unirsi ad agenzie hollywoodiane.

Al momento, il regista e gli attori dello show si trovano a Los Angeles per presenziare ai junket di presentazione di Squid Game. Inglobare nella propria scuderia personaggi del genere assicurerebbe a qualsiasi agenzia un bel guadagno dal momento che Netflix ha ufficializzato la seconda stagione di Squid Game. Secondo quanto dichiarato da Bloomberg, la prima stagione dello show ha avuto un costo di circa 22 milioni di dollari; gli introiti generati, invece, ammontano a circa 900 milioni di dollari per Netflix.

Hwang ha dichiarato: "Non sono per nulla ricco. Ho quanto basta per stare bene. Netflix non mi ha concesso bonus ma mi ha pagato secondo quanto previsto dal contratto originale". Tutto, però, cambierà! A voler capitalizzare il successo potenziale della seconda stagione di Squid Game saranno in tantissimi!