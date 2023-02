Squid Game 2: svelati dettagli sulla trama e data d'inizio delle riprese dell'hit Netflix

Lee Jung-jae, interprete di Gi-hun in Squid Game, ha rivelato i primi dettagli della seconda stagione dell'hit coreana che entrerà presto in lavorazione.

Mentre monta la polemica intorno alla realizzazione del reality ispirato a Squid Game, trapelano i primi dettagli sulla trama della seconda stagione e sulla data d'inizio delle riprese dell'hit Netflix.

Dopo l'esplosivo successo della prima stagione della serie sudcoreana, diventata un successo senza precedenti su Netflix, la star Lee Jung-jae ha fornito le prime anticipazioni sulla seconda stagione. Nel corso di un'intervista per Ilgan Sports da Londra, dove l'attore si trova attualmente, Lee ha anticipato che l'inizio delle riprese dei nuovi episodi è vicino:

Squid Game: Il protagonista della serie tv

"Le riprese di Squid Game prenderanno il via in estate e dureranno circa 10 mesi. Per la prima stagione abbiamo impiegato 10 mesi, ma ci sono stati ritardi dovuti all'emergenza sanitaria. Ma la seconda stagione sarà più grandiosa e probabilmente ci vorrà più tempo per completarla".

Lee Jung-jae ha anticipato, inoltre, che il suo personaggio Gi-hun avrà un ruolo più ampio nella seconda stagione. Dopotutto, Squid Game si è interrotto con Gi-hun impegnato in una disperata ricerca di vendetta. Pertanto, il suo interprete anticipa che finalmente avrà maggior spazio sullo schermo a fianco del co-protagonista Lee Byung-hun, che interpreta Front Man.

"Come tutti abbiamo visto alla fine della prima stagione, la trama principale della seconda stagione sarà la vendetta, e la figura chiave che controllava il funzionamento dei giochi nella prima stagione era Lee Byung-hun, quindi sembra che noi due saremo le figure centrali della prossima stagione. Questa è la prima volta che lavorerò con Lee Byung-hun, in realtà. Beh, abbiamo lavorato a un dramma chiamato White Nights 3.98 in passato, ma non ne avevamo scene insieme", ha condiviso Lee.