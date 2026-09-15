Un Posto al Sole, anticipazioni 16 settembre: Eduardo è stato rapito, Gianluca resta stabile

Eduardo è scomparso, ma la realtà è diversa da quello che sospettano Clara e Damiano: Sabbiese infatti non è con Stella, ma si trova in una situazione che nessuno può immaginare. Nell' episodio di mercoledì 16 settembre infatti, scopriremo dov'è davvero Eduardo: c'entrano Grillo e il suo personale piano di vendetta.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà ai protagonisti della soap nella prossima puntata; l'appuntamento è ogni giorno dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Clara teme che Eduardo sia fuggito con Stella, mentre Rosa difende il fratello e finisce per scontrarsi con Damiano. Intanto Grillo prepara la sua vendetta contro Sabbiese.

Al Caffè Vulcano, Lorenza mette Samuel nei guai facendo ricadere sul collega la responsabilità di un grave errore; Micaela però non ci sta, tanto che inizia a sospettare che dietro ci sia un piano.

Da una sorella Cirillo a un'altra: Serena affronta le difficoltà del suo B&B con il sostegno di Filippo, trasformando il momento complicato in un'occasione per rafforzare il loro rapporto.

Anticipazioni 16 settembre: Eduardo è stato rapito, Gianluca resta stabile

Clara

Clara e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella: i due ne sono così sicuri che anche Rosa, finora assolutamente certa che non fosse così, comincia a prendere in considerazione questa possibilità. I tre però, sono all'oscuro della terribile verità: Sabbiese è nelle mani di Grillo, ormai scatenato e senza scrupoli, deciso a ogni costo a ottenere da lui una confessione.

Intanto, al Caffè Vulcano, Micaela continua ad accusare Lorenza di aver messo Samuel in difficoltà e la tensione tra i due fronti raggiunge livelli altissimi. Mentre Micaela e Samuel si sono alleati contro Lorenza, Silvia al contrario la difende: un contrasto che presto avrà conseguenze.

In ospedale invece, Gianluca resta stabile, mentre Vittoria si avvicina ad Alberto per rivolgergli una richiesta che potrebbe metterlo nuovamente alla prova.