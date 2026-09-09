Un Posto al Sole, anticipazioni 10 settembre: Stella offre una via d'uscita a Eduardo

Sembra che non ci sia più niente da fare, per Eduardo: con Clara è finita, Damiano è ancora arrabbiato e Rosa lo tiene a distanza. Ma una persona ha una proposta per lui, e Sabbiese in fondo, non ha più niente da perdere.

È quanto accadrà nell' episodio di giovedì 10 settembre di Un Posto al Sole, la serie che tiene compagnia al pubblico italiano da ben trent'anni. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, ogni giorno in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo l'incidente, Anna si è ormai ripresa. La ragazza sta per essere dimessa dall'ospedale, mentre Alberto continua ad essere in preda ai sensi di colpa nei confronti del figlio. Nel frattempo Giulia deve affrontare Luca e raccontargli tutta la verità su Gianluca: sapendo quanto gli sia affezionato, Giulia teme la reazione del compagno.

Manuela, osservando il legame tra Irene e Filippo, ripensa con nostalgia a Maurizio. Intanto, il veto di Guido sul tatuaggio dell'amicizia rischia di creare nuove tensioni tra lui e Mariella e di incrinare anche il rapporto dell' Altieri con Sasà.

Anticipazioni 10 settembre: Stella offre una via d'uscita a Eduardo

Alberto

Eduardo ha provato a farsi perdonare, ma è stato tutto vano. A questo punto, Sabbiese inizia a pensare di aver perso Clara per sempre e che non riuscirà più a ricucire il loro rapporto. In questo momento di sconforto, un soluzione potrebbe arrivare da una persona inaspettata: Eduardo incontra Stella. La donna infatti gli offre una possibile via d'uscita, con una proposta che potrebbe aiutarlo.

Intanto Alberto cerca faticosamente di riprendersi dal momento drammatico che sta attraversando e trova un'inaspettata consigliera pronta ad aiutarlo.

Al Caffè Vulcano invece, Samuel e Micaela si alleano contro Lorenza: i due faranno fronte comune, ma la tensione al locale è ormai arrivata al limite.