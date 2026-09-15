Il giovane Montalbano 2 è arrivato quasi alla fine: stasera su Rai 1 c'è Il ladro onesto, penultimo episodio

Il giovane Montalbano fa gli straordinari: dopo aver fatto compagnia a oltre due milioni di italiani già ieri sera (e aver pericolosamente insidiato il primato di Temptation Island), la serie torna stasera su Rai 1, ancora in prima serata, con la penultima puntata di stagione e di sempre. Almeno fino all'annuncio, quasi completamente insperato, di una stagione 3.

Il ladro onesto, penultimo episodio della seconda stagione, sarà disponibile contemporaneamente anche in streaming su RaiPlay, dove sono presenti tutti gli episodi della serie.

Quella che torna stasera in replica è una storia che mette Salvo davanti a due vicende apparentemente distanti: da una parte la scomparsa di una giovane donna, dall'altra una serie di piccoli furti commessi da un uomo appena uscito dal carcere. Sarà proprio quest'ultimo a diventare una figura inattesa nelle indagini del commissario.

Il giovane Montalbano 2, la trama de Il ladro onesto

Tutto comincia dalla scomparsa di Pamela Bianchi, una ragazza che lavora come banconista in un bar di Vigata. Dopo aver trascorso la domenica sera fuori, Pamela non si presenta al lavoro e il gestore, preoccupato, decide di segnalare la sua assenza.

Gli ultimi movimenti della donna aggiungono elementi inquietanti alla vicenda. Pamela viene vista mentre ritira il denaro che possiede in banca e successivamente si fa accompagnare alla stazione. Chi la incontra in quelle ore nota che è agitata e sembra avere qualcosa da temere.

La ricerca della ragazza prende però una piega drammatica quando il suo corpo viene ritrovato ai piedi di un tratto sopraelevato della ferrovia. L'autopsia stabilisce che la giovane è stata strangolata: quella che inizialmente sembrava una scomparsa diventa quindi un'indagine per omicidio.

Il ladro onesto e l'incontro con Montalbano

Mentre il commissario cerca di ricostruire le ultime ore di Pamela, a Vigata si verificano alcuni furti di piccola entità. Il responsabile è un sessantenne da poco uscito di prigione, particolarmente esperto nell'aprire serrature utilizzando chiavi false.

L'uomo non appare a Montalbano come il classico criminale da consegnare semplicemente alla giustizia. Tra i due nasce infatti un rapporto particolare, basato soprattutto sulla comprensione delle rispettive solitudini e sulle vicende che hanno segnato la vita dell'anziano.

Da questo incontro nasce anche il senso del titolo dell'episodio. Il cosiddetto "ladro onesto" si rivela infatti una presenza importante per Montalbano, arrivando ad aiutarlo quando emerge un'altra situazione delicata: un tentativo di estorsione ai danni di un facoltoso professionista di Vigata.

Chi ha ucciso Pamela Bianchi?

Il giovane Montalbano: Michele Riondino con Beniamino Marcone in una scena

L'indagine sulla morte di Pamela procede attraverso gli oggetti e le informazioni lasciate dalla giovane. Montalbano può contare anche sull'aiuto del suo ex collega Carmine Fazio, con il quale torna a collaborare per arrivare alla soluzione del caso. Un elemento decisivo arriva dall'agenda della ragazza. Seguendo le tracce contenute nei suoi appunti, il commissario riesce a collegare persone e avvenimenti fino a individuare il responsabile dell'omicidio.

La soluzione arriva attraverso un tragico equivoco: dietro la morte di Pamela non c'è infatti una storia lineare come potrebbe sembrare all'inizio, ma una serie di circostanze che hanno portato a un esito fatale.

Da quali racconti è tratto Il ladro onesto

L'episodio prende spunto da due racconti di Andrea Camilleri, Il ladro onesto e Il biglietto rubato, pubblicati nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano. La puntata è diretta da Gianluca Maria Tavarelli ed è scritta da Andrea Camilleri e Francesco Bruni.

Il ladro onesto è il penultimo appuntamento con la seconda stagione de Il giovane Montalbano.