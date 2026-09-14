Boston Blue, tre nuovi episodi questa sera su Rai 2: le trame

Questa sera lunedì 14 settembre, in prima serata, appuntamento con Boston Blue, lo spin-off della celebre serie Blue Bloods. Una serata interamente dedicata alla nuova serie ambientata nel mondo della polizia di Boston, con tre episodi consecutivi che accompagneranno il pubblico attraverso altrettante indagini, tra casi complessi, situazioni di emergenza e vicende personali.
Boston Blue: anticipazioni
La serie porta avanti lo spirito investigativo di Blue Bloods, ma introduce nuovi personaggi e una nuova ambientazione, mettendo al centro il lavoro degli agenti e dei detective alle prese con casi che spesso mettono alla prova non soltanto le loro capacità professionali, ma anche i loro rapporti personali.
Episodio 16 - Fino all'ultimo secondo
La serata si apre con un caso che porta la squadra all'interno di un ospedale di Boston, dove una crisi esplode a causa di un grave errore legato a un trapianto. Danny Reagan e Lena Silver intervengono per cercare di riportare la situazione sotto controllo, mentre il resto della squadra indaga per capire cosa si nasconda realmente dietro l'accaduto. Intanto, un incontro inaspettato porta Lena a confrontarsi con alcuni aspetti del proprio passato.
Episodio 17 - Non fare del male alla mia bambina
Nel secondo episodio della serata, l'indagine prende una piega particolarmente delicata. Un serial killer di bambine, già assicurato alla giustizia, fornisce agli investigatori un possibile indizio sulla scomparsa di un'altra bambina, proprio quando Erin si presenta con un mandato di estradizione.
Lena, Danny ed Erin decidono di seguire la pista e approfondire le informazioni a disposizione. Parallelamente, problemi di salute ed eterni segreti di famiglia vengono a galla, costringendo i membri della squadra a confrontarsi con i propri fantasmi.
Episodio 18 - Gioco scorretto
La serata si conclude con un caso che coinvolge una giovane promessa del basket universitario, vittima di uno stalker e costretta a chiedere aiuto dopo aver ricevuto alcune minacce. Danny e Lena si occupano della sua protezione, ma quella che inizialmente sembra una semplice vicenda di intimidazione si trasforma in un'indagine per omicidio quando la coach della squadra viene uccisa, mettendo i due detective davanti a un nuovo caso da risolvere.
Il cast principale
Il cast principale di Boston Blue comprende sia volti storici dell'universo di Blue Bloods sia nuovi protagonisti legati alla famiglia Silver/Peters:
- Donnie Wahlberg nel ruolo del detective Danny Reagan
- Sonequa Martin-Green nel ruolo della detective Lena Silver, partner di Danny a Boston
- Mika Amonsen nel ruolo di Sean Reagan, figlio di Danny e agente di pattuglia (subentrato ad Andrew Terraciano)
- Marcus Scribner nel ruolo di Jonah Silver, agente di pattuglia e partner di Sean
- Gloria Reuben nel ruolo di Mae Silver, Procuratore Distrettuale e madre di Lena e Jonah
- Maggie Lawson nel ruolo di Sarah Silver, Sovrintendente dei Detective e figliastra di Mae
- Ernie Hudson nel ruolo del Reverendo Edwin Peters, patriarca della famiglia e padre di Mae
Presenze ricorrenti e crossover da Blue Bloods
Nel corso della stagione compaiono anche Marisa Ramirez (Maria Baez), Bridget Moynahan (Erin Reagan) e Len Cariou (Henry Reagan).