Il giovane Montalbano 2 torna stasera su Rai 1 con La transazione: trama e durata dell'episodio

Sarà una settimana di fuoco per Il giovane Montalbano, costretto al raddoppio su Rai 1 visto il clamoroso insuccesso di Lidia Poet, retrocessa poi su Rai 3 per il finale di stagione. Così il commissario di Michele Riondino dovrà fare gli straordinari, tornando in replica non solo stasera, con il quarto episodio della seconda stagione, ma anche domani, sempre in prima serata.

La puntata riporta al centro delle indagini Vigata e il suo commissariato, alle prese con un misterioso furto in banca e con un omicidio che affonda le proprie radici in una vicenda molto più antica.

Il giovane Montalbano, la trama de La transazione

Sono trascorsi tre mesi da quando Salvo Montalbano e Livia hanno deciso di prendersi una pausa. Il silenzio tra i due pesa sul commissario, che appare malinconico e distante e trova nel lavoro l'unico modo per distrarsi. È proprio una nuova indagine a riportarlo in azione.

Alla Banca Agricola di Vigata sono state svaligiate 60 cassette di sicurezza. Un furto apparentemente molto grave, ma nel quale fin dall'inizio emergono elementi poco chiari. Per ricostruire quanto accaduto, Montalbano si rivolge anche a Stella, giovane direttrice della Banca Popolare di Montelusa (interpretata da Serena Iansiti), che aveva già incontrato per un precedente caso. Le indagini conducono verso la cosca dei Sinagra e verso gli interessi che ruotano intorno alla banca. Il caso si intreccia con i rapporti tra i Sinagra e il clan rivale dei Cuffaro, fino a mettere in discussione gli equilibri criminali di Vigata.

Un secondo caso per Montalbano

Parallelamente all'indagine sul furto, Montalbano deve occuparsi della morte di Corrado Militello, ucciso con un colpo d'arma da fuoco.

A rendere ancora più enigmatico il caso c'è un particolare: poco prima della sua morte, Militello era stato indicato come assassino dalla sensitiva Eva Richter. Le indagini riportano così Montalbano indietro nel tempo, fino agli anni della Seconda guerra mondiale e a una vicenda che coinvolge le SS italiane, un partigiano e un legame sentimentale nato molti anni prima.

Il commissario dovrà quindi capire se dietro l'omicidio ci sia una vendetta legata al passato oppure un movente completamente diverso.

A che ora finisce stasera Il giovane Montalbano

Michele Riondino sul set de Il giovane Montalbano

Con una durata complessiva di 135 minuti, l'episodio La transazione, con inizio previsto alle 21:30, terminerà poco prima della mezzanotte, considerando le pause pubblicitarie. Naturalmente sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, on demand e in contemporanea alla messa in onda televisiva.

La puntata in onda stasera de Il giovane Montalbano 2 combina elementi dell'omonimo racconto contenuto nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano con Il patto e La veggente, entrambi pubblicati nella raccolta Un mese con Montalbano.