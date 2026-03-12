Spider-Man: Brand New Day, la scena post-credits svelerà il crossover con una serie Disney+?

L'uscita del trailer di Spider-Man: Brand New Day è imminente. In molti scommettono che arriverà la prossima settimana accoppiato alle proiezioni di L'ultima missione - Project Hail Mary. Ma una nuova indiscrezione sul film trapela sui media e stavolta riguarda la scena dopo i titoli di coda.

Secondo quanto anticipato da un insider, la scena post-credits si collegherà direttamente a una popolare serie Marvel su Disney+, rivelando un crossover potenzialmente esplosivo.

Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

Quale serie Disney+ sarà collegata alla scena post-credits di Spider-Man: Brand New Day?

L'ultima indiscrezione sull'MCU arriva dall'insider @Majestic_ucm. Lo scooper sosterrebbe che la scena post-credit di Spider-Man: Brand New Day sarà "direttamente collegata" alla terza stagione di Daredevil: Rinascita e sarà ambientata prima degli eventi di Avengers: Doomsday.

"La terza stagione sarà probabilmente ambientata prima degli eventi di Doomsday. Ho sentito dire che potrebbe includere una scena post-credits o un finale di stagione. È strettamente legata alla scena post-credits di Spider-Man: Brand New Day, il che ha molto senso: un attacco diretto a New York City che porta dritto ad Avengers: Doomsday" si legge nel post di @Majestic_ucm.

Questo rumor arriva a ridosso del lancio della seconda stagione di Darevil: Rinascita, che prenderà il via su Disney+ il 24 marzo 2026.

Come si collega Daredevil: Rinascita a Spider-Man 4?

La scelta di Peter Parker di tornare nell'anonimato grazie all'incantesimo del Dottor Strange nel finale di Spider-Man: No Way Home permetterà al personaggio di Tom Holland di tornare a fare ciò che gli riesce meglio: il vigilante di quartiere mascherato, come svelano le anticipazioni su plot di Brand New Day. Il crimine a New York non manca ed è qui che Spider-Man si imbatterà in Frank Castle, alias The Punisher, personaggio preso di peso da Darevil: Rinascita.

La connessione tra la saga di Spider-Man e la serie su Daredevil, a questo punto, risulta piuttosto naturale per i Marvel Studios. Combattendo il crimine nella Grande Mela, Peter Parker dovrà fare i conti con la legge anti-vigilanti introdotta da Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), che rende illegali le attività di eroi di strada come Spider-Man. Brad Winderbaum di Marvel Studios ha confermato che i team creativi delle due produzioni si sono scambiati informazioni per mantenere coerenza narrativa, quindi Spider-Man: Brand New Day esplorerà gli effetti di queste politiche su Peter Parker, mentre il cammino di quest'ultimo incrocerà quello di un arrabbiato Punisher (Jon Bernthal), innescando una potenziale tensione tra i due vigilanti.

Diretto da Destin Daniel Cretton da una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day approderà al cinema a luglio 2026.