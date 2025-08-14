Spider-Man: Brand New Day, nuovi spoiler su The Punisher dalle foto dal set

Le riprese del quarto film dedicato alle avventure di Peter Parker interpretato da Tom Holland sono in corso in Scozia e nuovi scatti rivelano degli spoiler.

Una foto di Punisher
NOTIZIA di 14/08/2025

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono attualmente in corso in Scozia e le nuove foto dal set regalano delle anticipazioni su The Punisher, il personaggio interpretato da Jon Bernthal.
Gli scatti sono stati condivisi sui social, alimentando le ipotesi e le teorie dei fan riguardanti la storia che riporterà sul grande schermo Peter Parker.

Le foto dal set di Spider-Man 4

Su X l'account MyTimeToShineHello ha pubblicato delle immagini in cui si vede per la prima volta il van di Frank Castle. Il veicolo è facilmente riconoscibile grazie al logo del personaggio disegnato sul cofano.
Alcune delle foto realizzate sul set di Spider-Man: Brand New Day, inoltre, mostrano Peter Parker, mentre indossa il nuovo costume rivelato alcuni giorni fa, seduto davanti al van.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Cosa racconterà Spider-Man: Brand New Day

La storia raccontata nel nuovo film con star Tom Holland dovrebbe riprendere da dove si era interrotta, con il mondo che ha dimenticato l'identità di Spider-Man grazie all'incantesimo di Doctor Strange. Peter ha inoltre deciso di non andare alla ricerca dei suoi amici MJ e Ned, mantenendo il segreto legato alla sua doppia identità.

Nel film, oltre a Bernthal nei panni di Frank Castle, coinvolto recentemente anche nella serie Daredevil, appariranno anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/The Hulk e Michael Mando che sarà Mac Gargan/Scorpion. Confermato anche il ritorno di Zendaya e Jacob Batalon nei panni degli amici di Peter.

Spider-Man 4: perché è un cinecomic delicato e difficile Spider-Man 4: perché è un cinecomic delicato e difficile

Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti ci sono inoltre Sadie Sink, che dovrebbe interpretare Gwen Stacy, e Liza Colon-Zayas.
Alcune teorie, inoltre, sostengono che nel cast ci dovrebbe essere anche Joe Keery nei panni di Norman Osborn, tuttavia il coinvolgimento della star di Stranger Things non è ancora stato confermato.

Destin Daniel Cretton è impegnato alla regia, ritornando così nel mondo Marvel dopo aver diretto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, mentre Chris McKenna ed Erik Sommers sono gli autori della sceneggiatura. Nel team della produzione, inoltre, ci sono Kevin Feige e Amy Pascal.