Spider-Noir infrangerà una regola di Spider-Man che dura da sempre

Spider-Noir, nuova serie in arrivo targata Prime Video, punterà i riflettori sul detective privato Ben Reilly, interpretato da Nicolas Cage.

Ebbene, dal punto di vista prettamente stilistico, questa versione dell'Uomo-Ragno sarà molto diversa da quella interpretata da Tom Holland nei film usciti al cinema. Non solo, si distinguerà anche da tutti gli altri adattamenti per un aspetto ben preciso.

Spider-Noir: Nicolas Cage lancia le sue ragnatele nella serie

Spider-Noir avrà un rating vietato ai minori di 14 anni

È stato confermato che la serie di Prime Video avrà una classificazione TV-14. Ovviamente è un po' più moderata rispetto alla classificazione TV-MA che ha ad esempio Daredevil: Rinascita, ma avrà al suo interno contenuti che "i genitori potrebbero ritenere inadatti ai minori di 14 anni".

Questa classificazione rende Spider-Noir la versione più matura di Spider-Man mai realizzata fino ad oggi. Tutti i film sono sempre stati classificati PG-13 e, sebbene Spider-Noir rimanga in quella fascia, sarà chiaramente un po' più cupo e probabilmente esplorerà temi più adulti. Dopotutto, il primo trailer aveva decisamente un tocco horror.

Spider-Noir: Nicolas Cage in una scena della serie Prime Video

Le atmosfere più cupe e adulte della serie

Spider-Noir si distingue dagli altri progetti legati a Spider-Man per un'impostazione dichiaratamente più adulta, sia sul piano estetico che tematico. A differenza dei film del Marvel Cinematic Universe - come la trilogia con Tom Holland - o delle versioni più pop, qui l'ispirazione principale è il fumetto Spider-Man Noir, ambientato in una New York anni Trenta cupa e segnata dalla Grande Depressione.

Questo significa fotografia in bianco e nero (o comunque fortemente desaturata), atmosfere hard-boiled, violenza più cruda e un tono investigativo vicino al noir classico, lontano dall'ironia e dal coming-of-age che hanno caratterizzato le incarnazioni recenti.

Anche dal punto di vista narrativo lo stile promette maggiore maturità: il protagonista non è un adolescente alle prese con la scuola, ma un eroe disilluso, immerso in un mondo corrotto fatto di criminalità organizzata, tensioni sociali e ambiguità morali. Il modello di riferimento è il poliziesco d'autore, con conflitti interiori più marcati e un approccio meno spettacolare e più introspettivo.

Quando esce in Italia la serie con Nicolas Cage

La nuova serie, intitolata semplicemente Spider Noir, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video a partire dal 27 maggio 2026, con tutti gli episodi pubblicati contemporaneamente e pronti all'inevitabile binge-watch.

La piattaforma offrirà lo show - prodotto da Sony Pictures Television - in due versioni: sia a colori sia in autentico bianco e nero, permettendo agli spettatori di scegliere il formato di visione preferito.